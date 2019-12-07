Розница: МегаФон открыл в Москве первый Experience store - в ТЦ Метрополис на Войковской

07.12.2019, MForum.ru

Вашему вниманию - набор фото из нового Experience Store - салона компании "МегаФон", открытого в ТЦ Метрополис (Ленинградское ш. 16А, стр.4.)

Experience store – новый формат салонов продаж. Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи МегаФона. В МегаФон говорят о том, что по итогам первой недели работы Experience store демонстрирует более высокие продажи мобильного оборудования, портативной техники и аксессуаров по сравнению с традиционными салонами.

Интересно, окупится ли такой формат розницы? Но об этом, наверное, говорить пока что рано.

Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи МегаФона.

Открытие Experience store – новый этап в реализации стратегии компании по модернизации розничной сети. Ожидается, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, товарооборот увеличится более чем в пять раз, а маржинальность чека – на 5,1 п.п. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок. Такие оценки дает компания МегаФон.

Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах – покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником.

Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей.

В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их.

Тестирование VR-очков в VR-зоне бесплатное, есть различные игры.

«Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их – и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

В рамках стратегии будет открыто несколько Experience stores, следующий появится в ТЦ Columbus. После подведения итогов работы будет принято решение о масштабировании формата.

У сотрудников нового салона есть дресс-код, но он позволяет носить джинсы и кеды.

Модернизация розничной сети МегаФона за счёт внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году. До конца этого года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем - еще 300 магазинов. Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновлённых салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30‑40%, а средний чек - на 8 п.п. Скорость обслуживания увеличилась в два раза.

Бывает удобно присесть за стол в магазине. Например, когда нужно что-то заполнить или обсудить с продавцом-консультантом. В МегаФон ищут и находят новые форматы общения с покупателями.

Кстати, на планшете продавца можно часть услуг оформить в электронном виде. Здесь можно настроить телефон или выяснить детали использования тарифа, оформить заказ.

Специальные датчики в потолке сканируют товар, покупатель вводит номер своего телефона для получения индивидуальных предложений и оплачивает заказ. Зоны самообслуживания позволяют консультантам посвящать клиентам больше времени там, где это требуется.

пресс-релиз компании МегаФон

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теги: телеком розница МегаФон фоторепортаж салон