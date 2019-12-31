Анонсы: Xiaomi Color представлены официально

31.12.2019, MForum.ru

Китайская компания Xiaomi официально анонсировала смарт-часы под названием Color. Продажи начнутся 3 января.

Несмотря на то, что Xiaomi не стала раскрывать технические подробности, они секретом не остались. Согласно опубликованным в Weibo данным, новинка получила 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454x454 точки, поддержку NFC, Bluetooth 5.0 LE, GPS/ГЛОНАСС, датчик частоты сердечных сокращений и аккумулятор емкостью 420 мАч. В части защиты от влаги допускается погружение на глубину до 50 метров.

Из программных особенностей отметим трекер активности и голосовой помощник XiaoAI. Использовать новинку можно будет в паре со смартфоном на базе Android 4.4 KitKat или более новых версий ОС. Цена пока не сообщается.