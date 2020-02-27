5G: Ericsson объявил о готовности ESS

MForum.ru

5G: Ericsson объявил о готовности ESS

27.02.2020, MForum.ru

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Проприетарный софт Ericsson, позволяющий запускать сети 4G и 5G в одной полосе частот, как его называют в компании, - ЕSS (Ericsson Spectrum Sharing), стал доступен клиентам вендора.

Конечно, такое решение стоит обязательно протестировать на применимость в конкретной сети, но в целом идея интересная и, возможно, будет внедрения на сетях этой технологии.

Основные декларируемые плюсы - возможность плавной миграции к 5G с использованием имеющихся у оператора частот 4G, что очень подходит для российской ситуации, когда у российского государства не нашлось частот для гражданских сетей мобильного доступа в диапазоне 3.5 ГГц.

По данным Ericsson, 4 из 5 операторов, которые уже провели тестирование ESS, приняли решение о запуске этой технологии на своей сети уже в 2020 году.

Стоит, конечно, внимательно ознакомиться и с мнением тех, кто в это число не вошёл. Например, с мнением главного инженера T-Mobile г-на Нэвилла Рэя, который со скепсисом относится к этой технологии, указывая на то, что запуск ECC негативно сказывается на емкости сети. Видеопруф.

Кроме того, поскольку решение проприетарное, оператор изрядно "привязывается" к Ericsson, выбрав ESS. Если захочется в дальнейшем сменить вендора, сделать это будет непросто.

В лагере энтузиастов ESS есть, как минимум, австралийская Telstra, Swisscom из Швейцарии, Ooredoo, Оман и Play из Польши.

Источник: telecoms.com

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теги: 5G пятое поколение Ericsson ESS Ericsson Spectrum Sharing

© Алексей Бойко, MForum.ru

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