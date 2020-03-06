Статистика: Tele2 сообщила о снижении доли смартфонов в абонентской базе

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Статистика: Tele2 сообщила о снижении доли смартфонов в абонентской базе

06.03.2020, MForum.ru

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По свежим данным Tele2, представленным в пресс-релизе компании (ниже), доля смартфонов от общего числа абонентских устройств, достигла 71%. Странно то, что по итогам 3q2019, компания называла большую цифру - 76%. Можно ли предположить, что в течение 4q2019 абонбазу компании пополняли в основном абоненты со "звонилками", не пользующиеся смартфонами? Или проблема в чем-то ином.

То же касается и Москвы. В ноябрьском пресс-релизе компания приводила данные о 98% проникновения смартфонов в Москве на сети Tele2, а в мартовском, по итогам 2019 года цифра также снизилась, хотя и немного, на 1%, до 97%. Что за чудеса?

Для сравнения, у МТС в целом по России - 73,3% смартфонов по итогам 3q2019.

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Пресс-релиз Tele2 через MForum.ru.

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83% Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, публикует рейтинг мобильных устройств за 2019 год. По итогам отчетного периода смартфоны заняли 71% от общего числа устройств, при этом по России доля 4G-аппаратов среди смартфонов за год увеличилась на 13 п. п.

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 года рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири – до 80%. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 83%.

Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в сети Tele2 увеличилась до 71%. Лидером в России по этому показателю остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 91%. При этом доля смартфонов среди телефонов в столице достигла 97%.

По итогам 2019 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов – их доля увеличилась на 7 п. п. год к году и составила 31% от всех смартфонов в сети Tele2. Второе место занимают аппараты с диагональю от 5 до 5,4 дюйма, их количество в 2019 году по сравнению 2018 годом снизилось на 9 п. п. до 28% в сети оператора. При этом особой популярностью аппараты с большим экраном пользуются в Москве. Их доля в регионе достигла 32%.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (11%). Она наиболее востребована пользователями в Московском регионе, где на iOS приходится 18% от всех операционных систем.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 79%. Наибольшее проникновение таких устройств зафиксировано в Сибири – 82%.

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теги: Tele2 пресс-релизы доля смартфонов

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