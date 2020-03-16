Вендоры: Аналитики Ovum поставили Nokia на первое место

16.03.2020, MForum.ru

Аналитики Ovum по итогам 2019 года поставили Nokia на первое место среди поставщиков RAN. Полный текст отчета RAN Vendor Update 2019 можно найти здесь, рекомендую, там всего 12 страниц, включая пару любопытных таблиц. Также предлагаю вашему вниманию перевод поста аналитика Ovum Дэрила Скулара (Daryl Schoolar) в котором он рассказывает о том, какие именно конкурентные преимущества Nokia стали основанием для того, чтобы поставить компанию на первое место по итогам 2019 года.

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На рубеже между 2019 и 2020 годами медийные сайты, как всегда, опубликовали свои ежегодные рейтинги. Лучшие фильмы года! Лучшая песня десятилетия! Самая важная книга 2019 года, написанная на английском языке! Зачем это нужно? Дело в том, что рейтинги позволяют легко увидеть лидеров того или иного рынка. Мы, отраслевые аналитики, поступаем точно так же.

Если мы посмотрим на вендоров, поставляющих решения для беспроводных сетей доступа, то их рейтинг можно определить несколькими способами. Чаще всего – по размеру рыночной доли. Среди других методов – количество заключенных контрактов или важных технологических патентов. Каждый из этих методов по-своему важен, но ни один из них в одиночку не может дать полной картины. Разные факторы имеют разное значение для разных вендоров, поэтому прямое сравнение здесь невозможно.

Например, если говорить о рыночной доле, один вендор может лидировать по объему поставок (осуществляемых по минимальной цене), а другой будет лидером по объему выручки. Есть вендоры, которые из-за конкретных географических и финансовых условий вовсе не обращают внимания на такой параметр, как рыночная доля. Вендор, для которого рыночная доля не имеет первостепенного значения, фокусирует внимание на других важных факторах и имеет полное право считаться лидером, как и тот, кто всё внимание уделяет рыночной доле.

Именно поэтому, определяя ежегодный рейтинг вендоров, я предпочитаю использовать множество метрик, показывающих разные аспекты лидерства. Я учитываю рыночную долю (по выручке), количество подписанных контрактов и то, что я называю "рыночной позицией вендора". Сочетание этих факторов выводит на первое место компанию Nokia.

Рыночная позиция вендора

Niche – нишевые компании

Challengers – преследователи

Leaders – лидеры

Breadth of portfolio & services – полнота портфеля продуктов и услуг

Global reach – географический охват

Размер круга примерно соответствует рыночной доле компании

Источник: Ovum

Для этого рейтинга я использовал две метрики: 1) полноту портфеля продуктов и услуг; 2) географический охват.

Как показано выше, по совокупности этих параметров Nokia превосходит всех остальных поставщиков решений для беспроводных сетей доступа (RAN). Лишь Huawei может сравниться с Nokia по широте портфеля базовых станций и других сетевых элементов, необходимых для полномасштабного строительства мобильной сети. Ericsson идет наравне с Nokia и Huawei в области RAN и пакетных опорных сетей, но уступает в сфере транспортных сетей и решений для маршрутизации, которые есть у этих двух поставщиков. В географическом плане Nokia может продавать свои решения на любом рынке, чего нельзя сказать о некоторых других компаниях.

Разумеется, большинство операторов приобретает сетевые решения не только у Nokia, и Nokia всегда признаёт этот факт. Тем не менее способность предложить исчерпывающее решение дает компании Nokia конкурентное преимущество, поскольку подтверждает глубокое знание всех уровней мобильной сети и способов соединения разных сетевых доменов. Кроме того, Nokia имеет возможность предлагать мобильным операторам множество разных путей для решения поставленных задач. Если вендор проиграл тендер на поставку беспроводной сети доступа, он может поддержать оператора на транспортном уровне или на уровне маршрутизации и не потерять данного заказчика. Широкий географический охват позволяет Nokia предлагать больше продуктов для мобильных сетей большему количеству операторов, чем любой из ее конкурентов.

Вы можете поделиться своими мыслями по данному вопросу в Твиттере: @nokia или @nokianetworks с тэгом #5G

Об авторе:

Дэрил Скулар (Daryl Schoolar) является одним из ведущих специалистов аналитической компании Ovum. Он отвечает за анализ инфраструктуры нового поколения. Его работа включает исследование беспроводных сетей доступа (RAN), малых сот и операторских сетей Wi-Fi. Он пристально следит за развитием сетей LTE и 5G. Дэрил увлекается домашним пивоварением, горным велосипедом и музыкой.

Твиттер: @DHSchoolar

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теги: аналитика вендоры RAN доли рынка вендоров