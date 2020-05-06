5G: Подробнее о сделке Ericsson c China Mobile

MForum.ru
06.05.2020,
Как мы с вами уже не первый день знаем, в отличие от Nokia, Ericsson подписал сделку с China Mobile на вторую фазу расширения сети радиодоступа 5G компании (RAN), а также на поставку компонентов ядра 5G для развертывания сети 5G NR.
В рамках партнерства Ericsson обеспечит решения 5G RAN для 17 провинций материкового Китая. Компоненты ядра 5G будут работать в двух регионах страны, в которые входят 5 провинций.
В апреле China Mobile заключила контракты на поставки решений 5G для второй фазы развития сети. Huawei, ZTE и Ericsson поставят 232 143 базовые станции 5G на общую сумму в $5.2 млрд.
Huawei получила около 57,2% контрактов, считая по количеству базовых станций, на долю ZTE пришлось 28,7%, Ericsson, это единственный зарубежный вендор получил 11,5%, третьему китайскому вендору, компании Datang, дали "утешительные" 2.6%.
У China Mobile по официальным данным компании на конец марта 2020 - 31,72 млн подключений к сети 5G. Примерная оценка числа подключений к сети 5G China Mobile на текущий момент - порядка 40-50 млн подключений.
Источник: zdnet.com ; chinamobileltd.com
Подробнее о ситуации с 5G в Китае можно узнать на странице 5G за рубежом.
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теги: Китай 5G Ericsson China Mobile пятое поколение
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