Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Moto E7

15.05.2020, MForum.ru

В каталоге устройств Google Play засветился смартфон Moto E7, который продолжит линейку бюджетных устройств от Motorola. Основа аппаратной платформы новинки – чипсет Snapdragon 632, который будет дополнен 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти.

Диагональ дисплея устройства составит 6,2 дюйма, разрешение – HD+. Тыловая камера представлена связкой 13 и 2 Мп сенсоров, фронтальная имеет разрешение 5 Мп. Также упомянем аккумулятор емкостью 3550 мАч и ОС Android 10. Данных о сроках релиза Moto E7 и рынках, где появится новинка, пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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