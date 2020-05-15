Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Moto E7

MForum.ru
15.05.2020,
В каталоге устройств Google Play засветился смартфон Moto E7, который продолжит линейку бюджетных устройств от Motorola. Основа аппаратной платформы новинки – чипсет Snapdragon 632, который будет дополнен 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти.
Диагональ дисплея устройства составит 6,2 дюйма, разрешение – HD+. Тыловая камера представлена связкой 13 и 2 Мп сенсоров, фронтальная имеет разрешение 5 Мп. Также упомянем аккумулятор емкостью 3550 мАч и ОС Android 10. Данных о сроках релиза Moto E7 и рынках, где появится новинка, пока нет.
© Антон Печеровый,
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