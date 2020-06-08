Тренды: Сети мобильной связи какого стандарта отключат в России первыми?

MForum.ru
08.06.2020,
В России действуют сети 2G (GSM), 3G (WCDMA) и 4G (LTE). Вскоре, ну... рано или поздно, к ним прибавятся также сети 5G. Многовато будет? Да, частотный ресурс, уже имеющийся у операторов, следует переиспользовать под лучшие по спектральной эффективности технологии. Автор "Известий" Анна Устинова спросила меня: сети каких технологий в России выключат в числе первых? Повлияла ли как-то пандемия ковида-2019 на эти процессы?
Российские операторы безусловно склоняются к варианту переиспользования частот 3G под 5G или LTE раньше, чем смогут задействовать для 5G или LTE частоты 2G. Рефарминг частот был до пандемии и продолжится в будущем. Пандемия, если будет продолжатся долго, может начать оказывать влияние на этот процесс, дополнительно стимулируя операторов к рефармингу из-за роста потребления трафика пользователями, использующими беспроводный доступ, как основной способ доступа к интернету. На пользователей рефарминг частот операторами влияет в положительном смысле - расширяются их возможности в плане пользования мобильным интернетом, снижается удельная стоимость передачи мобильных данных за счет большей спектральной эффективности новых технологий.
К сожалению, пандемия ничуть не повлияла на госполитику, которая пока что практически исключает возможность для российских операторов запустить сети 5G. И о каких-то перспективах в этом плане говорить не приходится, как и о каком-то замещении старых технологий технологией 5G. Не будет и существенных изменений по части GSM - причина в пользователях, которые по-прежнему не интересуются мобильным интернетом. Кроме того, еще не исчерпали свой ресурс устройства M2M, действующие по технологии GSM. Они будут заменяться на другие, прежде всего, на устройства NB-IoT, но этот процесс займет немало лет и потребует ощутимых затрат на замену. Частоты 3G безусловно будут все более активно использоваться сетями LTE - этого требует не прекращающийся рост потребления мобильных данных. В условиях, когда невозможно разгрузить сети LTE миграцией передовых абонентов в сети 5G, в России вопрос с умощнением сетей LTE будет очень актуальным, что потребует мобилизации всех частотных ресурсов оператора, которые только получится задействовать.
В России до сих пор сохраняется превалирование покрытия GSM над всеми другими видами покрытий, тогда как в ряде стран сети LTE уже обеспечивают большее покрытие, не говоря уже про страны, где GSM выключен или планируется его выключение в ближайшие год-два. В России слишком долго вкладывали в технологию 3G, чтобы было не в последнюю очередь связано с регуляторными задержками. Между тем, эти средства можно было инвестировать в сети LTE, что дало бы в итоге лучший результат в плане эффективности использования частот и качества оказываемых услуг. Сейчас та же ошибка повторяется с 5G, но в еще более жестком варианте - регулятор не справился с задачей своевременного выделения операторам частот, необходимых для развертывания сетей 5G. За эту ошибку российской экономике и потребителям предстоит годами расплачиваться.
Статью в Известиях на эту тему читайте по ссылке: iz.ru
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теги: тренды
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