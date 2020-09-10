5G: Inseego представил новый мобильный роутер 5G с поддержкой FR1/FR2

10.09.2020, MForum.ru

Компания Inseego представила первый коммерчески доступный мобильный роутер 5G MiFi, построенный на "технологии 5G второго поколения" (ох уж этот маркетинг). Мобильные роутеры Inseego MiFi M2000 способны работать в сетях 5G FR1/FR2 (то есть, как в сетях до 6 ГГц, так и в миллиметровом диапазоне), а также в сетях LTE.

Мобильный роутер построен с использованием модема Snapdragon X55 5G и радиосистемы Qualcomm, а также собственной проприетарной RF-части Inseego. Роутер может обеспечивать скорости передачи данных выше 2 Гбит/c при условии подключения к сети 5G в миллиметровом диапазоне частот и выше 1 Гбит/c при работе в сетях 5G, работающих на частотах ниже 6 ГГц. Мобильный роутер поддерживает работу в режиме DSS (динамического шеринга частот), который позволяет запускать сети 5G в полосах частот, ранее полученных для сетей 4G.

MiFi M2000 поддерживает технологии Wi-Fi 6, то есть двухдиапазонное подключение до 30 устройств Wi-Fi 6 одновременно. Есть также порт USB-C для проводного подключения к роутеру. Устройство оснащено несколькими уровнями защиты, включая поддержку протокола безопасности WPA 3 Wi-Fi, продвинутое шифрование, защиту от хакинга, защиту пароля, поддержку режима "гостевого" режима работы сети, VPN pass-through и Open VPN.

Цветной сенсорный дисплей размером 2.4" дает возможность работать с мультиязычным меню. Мобильный роутер MiFi M2000 можно использовать для подключения ноутбуков, смартфонов и планшетов, а также других устройств с Wi-Fi интерфейсом. Поддержка удаленного управления позволяет IT-подразделениям компаний обеспечивать удаленное управление устройством, в частности, управлять его конфигурацией, получать данные геолокации (GPS) и логи устройства.

Съемная батарея обеспечивает работоспособность устройства в течение рабочего дня. Устройство поддерживает возможность быстрой зарядки. Аккумулятор роутера может выступать в качестве повербанка для зарядки смартфона, планшета или другого подключаемого устройства. Можно приобрести также внешнюю батарею емкостью 8500 мАч.

Первоначально мобильные роутеры Inseego MiFi M2000 смогут приобретать абоненты отдельных операторов в США, EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Для абонентов Verizon в США будет доступна версия устройства M2100 5G UW, которую можно будет приобрести за $400 или арендовать на 24 месяца по цене $16,66 в месяц.

Размеры: 150 х 70 х 17,9 мм, вес - 210 г

Источник: techbuzzireland.com

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: 5G пятое поколение терминалы мобильные роутеры Inseego