5G: В Израиле выдали лицензии 5G

30.09.2020, MForum.ru

Министр связи Израиля объявил о выдаче лицензий на запуск сетей 5G компаниям Partner Communications, Pelephone и Hot Mobile.

Министр отметил отставание Израиля по части решений инфраструктуры в течение уже более, чем 30 лет и заявил о намерениях быстро сократить разрыв с тем, чтобы вернуться к лидерству.

Непонятно, о каком лидерстве идет речь, не припомню ни одного известного в мире производителя комплексных решений инфраструктуры сотовой связи из Израиля. Отдельные решения в Израиле безусловно делали, тот же RAD выпускал (и выпускает) конверторы интерфейсов. Но от этих коробочек до комплексного решения - дистанция гигантская.

Гендиректор компании Pelephone заявил, что абоненты этой компании смогут уже сегодня воспользоваться услугами 5G в 150 городах и населенных пунктах Израиля, сообщает Telecompaper со ссылкой на Globes. Гендиректор Partner Communications ограничился заявлением, что выдача лицензии 5G это существенная новость для всех абонентов компании.

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теги: телеком 5G пятое поколение Израиль