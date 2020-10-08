Big Data: Статистика туризма периода ковид-пандемии по данным МегаФон

MForum.ru
08.10.2020,
В МегаФон проанализировали обезличенные геоданные активных SIM-карт в период летнего туристического сезона. Что удалось выявить методами Big Data.
Во-первых, ездить стали меньше, число тех, кто выезжал за пределы домашнего региона, оставаясь в границах России, сократилось на 9%. Удивительный факт - ведь к тем, кто обычно ездил на отдых по России прибавились те, кто обычно проводит отдых за границей, но в этом году вынужден был предпочесть отдых на родине. Так что ни их вклад в статистику, ни попытки частично субсидировать выбор в пользу российского туризма со стороны государства, не обеспечили прироста российского туризма. Причин может быть несколько, в числе основных: опасение заразиться короной в путешествии и снижение уровня обеспеченности населения.
Заметно просели в посещаемости обычно наиболее популярные направления для отпуска: Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург - в среднем эти направления получили на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также отметили спад туристического потока - на 6%. Не изменился в исчислении год к году поток туристов в республики Башкортостан и Татарстан, в Ростовскую область и на Ставрополье.
Закрытые границы все же дали и прирост турпотокам в отдельные направления - побережье Керченского пролива и песчаная коса вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области поток вырос на 20%!
Средняя продолжительность поездки, независимо от региона, составила чуть менее двух недель - 11 дней. В отпуске абоненты ожидаемо чаще отвечали на вызовы, чем звонили сами. В поездках говорили на 15% меньше, чем дома. А вот объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25% - не удивительно, ведь в поездках мобильный интернет принимает на себя и ту часть трафика, которая обычно прокачивается дома через связку Wi-Fi - фиксированный интернет. Трафик туристов на игровые сервисы вырос более чем вдвое.
Абоненты МегаФон также расходовали трафик на просмотр и загрузку видео в Youtube, сториз в Instagram, в 5 раз увеличивался онлайн-трафик в Facebook. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.
С 1 августа к поездкам по России добавились выезды за рубеж. В лидерах по объему турпотока, ожидаемо, Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах - 12 дней.
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теги: МегаФон
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