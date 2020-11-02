Open RAN: Vodafone UK заменит радиоподсистему Huawei на решения Open RAN. Постепенно

MForum.ru
02.11.2020,
Vodafone UK объявила о планах развертывания инфраструктуры Open RAN на 2600 сайтах к 2027 году. Это говорит о серьезности намерений Vodafone в отношении перехода на Open RAN и готовности компании отказаться от значительной части оборудования Huawei.
В частности, представитель Vodafone сообщил изданию Mobile World Live, что развернет технологию открытого RAN в Уэльсе и на юго-западе Объединенного королевства, заменив до 35% решений Huawei.
Начало развертывания новой радиоподсистемы запланировано на 2022 год, а в 2021 году должен начаться процесс закупок.
Vodafone последовательно высказывается о своей приверженности идеям Open RAN, компания стала одним из немногочисленных активистов это технологии. В августе 2020 года оператор запустил первый сайт LTE в стране на принципах Open RAN. Этому предшествовали испытания решения Open RAN в UK, а также в Ирландии, Турции, Мозамбике и Демократической республике Конго. Как и других операторов, Vodafone в подходе Open RAN привлекает возможность получать больше конкурентных предложений поставщиков, чем при использовании частично проприетарных решений основных "классических" поставщиков. Впрочем, и Nokia, и Ericsson безусловно не откажутся от участия в конкуренции решений Open RAN. Развертывания сети на оборудовании Open RAN Vodafone начнет с сельских районов, где нагрузка не столь велика, а надежность работы сети не столь важна и уже по мере накопления опыта и созревания решений, будет распространять это оборудование на более плотно населенные регионы и города.
Требование отказаться от использования решений Huawei в сетях 5G до 2027 года распространяется на всех операторов Объединенного королевства.
Источник: mobileworldlive.com
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теги: Open RAN Объединенное королевство Vodafone Huawei OpenRAN
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