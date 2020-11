Это интересно: Сервисы Google могут вернуться в смартфоны Honor

19.11.2020, MForum.ru

Компания Huawei продала принадлежащий ей бренд Honor. Покупателем выступила Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Согласно подписанному соглашению, компания Huawei более не будет принимать никакого участия в деятельности своего бывшего мобильного подразделения, она не может владеть акциями компании или оказывать влияние на принятие управленческих решений. Причина продажи – давление со стороны властей США. Подробностей о сумме сделки не сообщается, ранее шла речь о $15 млрд. 7000 сотрудников Honor сохранят свои рабочие места. Таким образом, есть надежда на возвращение в смартфоны Honor сервисов Google и выход новых моделей на актуальных чипсетах Qualcomm и MediaTek.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

