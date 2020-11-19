Это интересно: Сервисы Google могут вернуться в смартфоны Honor

Палка о двух концах. С одной стороны, пустить Honor на самовыгул решение разумное - гуглосервисы уж слишком прочно вошли в нашу жизнь и их возвращение будет только всем на руку. С другой, отдавать некогда успешное подразделение под тотальный контроль ноунейму - дело рисковое. Посмотрим, что из этого выйдет. Уважаемый Mforum, с вас новость о появлении нового смартфона Honor уже при новом руководстве.