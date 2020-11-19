Это интересно: Сервисы Google могут вернуться в смартфоны Honor

MForum.ru
19.11.2020,
Компания Huawei продала принадлежащий ей бренд Honor. Покупателем выступила Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.
Согласно подписанному соглашению, компания Huawei более не будет принимать никакого участия в деятельности своего бывшего мобильного подразделения, она не может владеть акциями компании или оказывать влияние на принятие управленческих решений. Причина продажи – давление со стороны властей США. Подробностей о сумме сделки не сообщается, ранее шла речь о $15 млрд. 7000 сотрудников Honor сохранят свои рабочие места. Таким образом, есть надежда на возвращение в смартфоны Honor сервисов Google и выход новых моделей на актуальных чипсетах Qualcomm и MediaTek.
© Антон Печеровый,
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Палка о двух концах. С одной стороны, пустить Honor на самовыгул решение разумное - гуглосервисы уж слишком прочно вошли в нашу жизнь и их возвращение будет только всем на руку. С другой, отдавать некогда успешное подразделение под тотальный контроль ноунейму - дело рисковое. Посмотрим, что из этого выйдет. Уважаемый Mforum, с вас новость о появлении нового смартфона Honor уже при новом руководстве.
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