Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января

23.11.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Если верить слухам, анонс нового флагманского смартфона от Samsung – Galaxy S21 – состоится в начале следующего года. Возможно, уже 14 января. Кроме того, источник утверждает, что Galaxy S21 станет первым смартфоном с поддержкой 5G-сетей на индийском рынке.

Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января

Аналогично текущему флагману, линейка Galaxy S21 будет включать в себя 3 модели – Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G и Galaxy S21 Ultra 5G (номера моделей SM-G991B, SM-G996B и SM-G998B). Ожидается, что Galaxy S21 5G получит 6,2-дюймовый LTPS AMOLED дисплей разрешением FullHD+, а Galaxy S21 Plus 5G – 6,7-дюймовый экран аналогичного разрешения. Частота обновления экрана в обоих случаях составит 120 Гц. Что касается S21 Ultra, то в этом смартфоне будет использована 6,8-дюймовая LTPO AMOLED панель с разрешением WQHD+. Внутри Samsung Galaxy S21 ожидаются Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100 (в зависимости от региона), строенная тыловая камера с двумя 12 Мп сенсорами (основной и сверхширокоугольный) и 64 Мп сенсором с телеобъективом. Galaxy S21 Ultra 5G в качестве основного сенсора QUAD-камеры будет использовать 108 Мп сенсор. Из коммуникационных возможностей отметим Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Емкости аккумуляторов составят 4000 (Galaxy S21 5G), 4800 (Galaxy S21 Plus 5G) и 5000 (Galaxy S21 Ultra 5G) мАч.

Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ анонсирован на Тайване / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W21 5G – более премиальный Galaxy Z Fold 2 для Китая / MForum.ru

02.11. [Новости компаний] Акции: Билайн предлагает скидки до 50% на востребованные смартфоны / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

23.11.2020 22:24 От: hotlikeExynos

Ох, Samsung, куда же ты торопишься? Нет бы, сделать достойный аппарат с нормальным процом, в котором не будет компромиссов. Так нет же, упрямо продолжаешь плодить кучу бесполезных моделей с непростительным количеством косяков. Лояльность фанатов ведь не бесконечна. Да еще и эта дурацкая политика с разными процессорами для разных регионов. Сами себя же в могилу загонят.

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 11 ms, lookup=1 ms, find=10 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:30 hotlikeExynos Тема: Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro появились в России (20.11.2020)
Посмотрев ряд обзоров и оценив "кишки" сего девайса понял, что наконец нашел свой идеальный смартфон (в версии Pro). Руки так и чешутся его купить, но жаба душит.
Вчера 22:24 hotlikeExynos Тема: Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января (23.11.2020)
Ох, Samsung, куда же ты торопишься? Нет бы, сделать достойный аппарат с нормальным процом, в котором не будет компромиссов. Так нет же, упрямо продолжаешь плодить кучу бесполезных моделей с ...
Вчера 16:49 Brian Brown Тема: Guest Posting Services
The best company that is known to offer the best guest posting service at an affordable rate has known to be http://youroutreachspecialist.com/... it offers classic services at an affordable rate.
Вчера 10:51 Hazeltran Тема: О смартфонах и не только #17: OnePlus 2, Meizu M2, Moto G, Moto X Play и Moto X Style, будущие ...
Спасибо, что поделились полезной информацией.
Вчера 10:48 Hazeltran Тема: Бизнес: Компания Rovio - создатель Angry Birds получила $42 млн инвестиций (11.03.2011)
...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro появились в России / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V2020 Smart доступен в России / MForum.ru

19.11. [Новинки] Это интересно: Сервисы Google могут вернуться в смартфоны Honor / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: Moto G Play (2021) замечен в Geekbench / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: Gionee M12 получил 48 Мп камеру и АКБ 5100 мАч / MForum.ru

18.11. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Zepp Z представлены официально / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: LG Q63 (или Q83) замечен на рендерах / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ анонсирован на Тайване / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos Sense 4 Plus доступен на Тайване / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 смарт-браслет большим дисплеем и датчиком уровня кислорода / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Это интересно: Oppo предложила оригинальное решение для ночной зарядки / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302 / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: