Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января

MForum.ru
23.11.2020,
Если верить слухам, анонс нового флагманского смартфона от Samsung – Galaxy S21 – состоится в начале следующего года. Возможно, уже 14 января. Кроме того, источник утверждает, что Galaxy S21 станет первым смартфоном с поддержкой 5G-сетей на индийском рынке.
Аналогично текущему флагману, линейка Galaxy S21 будет включать в себя 3 модели – Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G и Galaxy S21 Ultra 5G (номера моделей SM-G991B, SM-G996B и SM-G998B). Ожидается, что Galaxy S21 5G получит 6,2-дюймовый LTPS AMOLED дисплей разрешением FullHD+, а Galaxy S21 Plus 5G – 6,7-дюймовый экран аналогичного разрешения. Частота обновления экрана в обоих случаях составит 120 Гц. Что касается S21 Ultra, то в этом смартфоне будет использована 6,8-дюймовая LTPO AMOLED панель с разрешением WQHD+. Внутри Samsung Galaxy S21 ожидаются Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100 (в зависимости от региона), строенная тыловая камера с двумя 12 Мп сенсорами (основной и сверхширокоугольный) и 64 Мп сенсором с телеобъективом. Galaxy S21 Ultra 5G в качестве основного сенсора QUAD-камеры будет использовать 108 Мп сенсор. Из коммуникационных возможностей отметим Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Емкости аккумуляторов составят 4000 (Galaxy S21 5G), 4800 (Galaxy S21 Plus 5G) и 5000 (Galaxy S21 Ultra 5G) мАч.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ анонсирован на Тайване / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W21 5G – более премиальный Galaxy Z Fold 2 для Китая / MForum.ru
02.11. [Новости компаний] Акции: Билайн предлагает скидки до 50% на востребованные смартфоны / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально / MForum.ru
Ох, Samsung, куда же ты торопишься? Нет бы, сделать достойный аппарат с нормальным процом, в котором не будет компромиссов. Так нет же, упрямо продолжаешь плодить кучу бесполезных моделей с непростительным количеством косяков. Лояльность фанатов ведь не бесконечна. Да еще и эта дурацкая политика с разными процессорами для разных регионов. Сами себя же в могилу загонят.
23.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro появились в России / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V2020 Smart доступен в России / MForum.ru
19.11. [Новинки] Это интересно: Сервисы Google могут вернуться в смартфоны Honor / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: Moto G Play (2021) замечен в Geekbench / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Gionee M12 получил 48 Мп камеру и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Zepp Z представлены официально / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: LG Q63 (или Q83) замечен на рендерах / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ анонсирован на Тайване / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos Sense 4 Plus доступен на Тайване / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 смарт-браслет большим дисплеем и датчиком уровня кислорода / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Это интересно: Oppo предложила оригинальное решение для ночной зарядки / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B / MForum.ru