Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января

23.11.2020, MForum.ru

Если верить слухам, анонс нового флагманского смартфона от Samsung – Galaxy S21 – состоится в начале следующего года. Возможно, уже 14 января. Кроме того, источник утверждает, что Galaxy S21 станет первым смартфоном с поддержкой 5G-сетей на индийском рынке.

Аналогично текущему флагману, линейка Galaxy S21 будет включать в себя 3 модели – Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G и Galaxy S21 Ultra 5G (номера моделей SM-G991B, SM-G996B и SM-G998B). Ожидается, что Galaxy S21 5G получит 6,2-дюймовый LTPS AMOLED дисплей разрешением FullHD+, а Galaxy S21 Plus 5G – 6,7-дюймовый экран аналогичного разрешения. Частота обновления экрана в обоих случаях составит 120 Гц. Что касается S21 Ultra, то в этом смартфоне будет использована 6,8-дюймовая LTPO AMOLED панель с разрешением WQHD+. Внутри Samsung Galaxy S21 ожидаются Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100 (в зависимости от региона), строенная тыловая камера с двумя 12 Мп сенсорами (основной и сверхширокоугольный) и 64 Мп сенсором с телеобъективом. Galaxy S21 Ultra 5G в качестве основного сенсора QUAD-камеры будет использовать 108 Мп сенсор. Из коммуникационных возможностей отметим Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Емкости аккумуляторов составят 4000 (Galaxy S21 5G), 4800 (Galaxy S21 Plus 5G) и 5000 (Galaxy S21 Ultra 5G) мАч.