Кадры: Татьяна Мудрецова стала директором по клиентскому опыту МТС

MForum.ru

Кадры: Татьяна Мудрецова стала директором по клиентскому опыту МТС

26.04.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Это новая для оргструктуры МТС должность создана специально под Татьяну Мудрецову.

 

Татьяна Мудрецова, директор по клиентскому опыту МТС,
фото пресс-службы МТС

 

Биографическая справка 

Татьяна в 1995 году закончила Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Информационные технологии в управлении».

Карьеру в телекоме начала в Билайн, где работала в период с 2005 по 2011 год - начальник отдела по маркетингу массового рынка Московского региона; руководитель службы целевого маркетинга и лояльности; директор по маркетингу массового рынка России в ПАО «Вымпелком».

Затем была работа в АО "Основе Телеком" в должности директора по маркетингу. Впрочем, до маркетинга "Основа Телеком" так и не добралась по сути.

С 2014 года Татьяна попала в орбиту АФК Система - работала членом правления, директором по маркетингу ПАО Детский мир.

В 2020 году поучаствовала в развитии "ЭР-Телеком Холдинга", как раз здесь Татьяна впервые примерила на себе должность директора по развитию и клиентскому опыту, также в статусе члена правления.

И вот - МТС.

В структуре МТС Татьяна будет добиваться того, чтобы продукты и сервисы МТС были удобными для каждого пользователя. Это коснется и новых продуктов, которые добавляются в пресловутую "экосистему".

Татьяна будет рапортовать непосредственно Вячеславу Николаеву, что должно подчеркивать значимость клиентского опыта для компании.

Что же, клиентский опыт это действительно важное дело. Юзабилити - это один из важнейших в 21-м веке показателей, поскольку никто не хочет за свои же деньги или в ситуации гигантского количества альтернатив пользоваться чем-то, чем пользоваться неудобно или неэффективно. Создавать действительно удобные, привлекательные продукты и услуги с грамотными, интуитивно понятными интерфейсами пока что не ремесло, а искусство. Получится ли у Татьяны Мудрецовой выстроить процессы так, чтобы поставить создание произведений искусства на поток - это вопрос, ответ на который мы узнаем не сразу.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком кадры клиентский опыт МТС Татьяна Мудрецова Татьяну Мудрецову

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

30.03. [Новости компаний] Кадры: Эмин Антонян занял должность коммерческого директора МегаФон / MForum.ru

22.03. [Новости компаний] Кадры: София Иванова назначена вице-президентом по коммуникациям и устойчивому развитию Билайн / MForum.ru

09.03. [Новости компаний] Кадры: Максим Шарков назначен региональным директором Билайн в Восточном регионе / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] Кадры: Вячеслав Николаев - новый президент МТС / MForum.ru

01.03. [Новости компаний] Кадры: Сергей Быков вырос до вице-президента по операторскому бизнесу Билайн / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:33 Мишель Верту Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
imei 352266/01/034973/7 код блокировки не могу вспомнить, помогите плиз) avtonomovmisha@rambler.ru
Вчера 08:13 SoFree Тема: Самсунг гелакси а31
да это нормально, если интернет не использовать, то и зарядка долго будет держать
24.04.2021 15:27 Danila &#9819; Тема: подскажите пожалуйста )
Здравствуйте подскажите пожалуйста в Huawe у жены было в рамках посещённых .... конкретно *Сообщения * ....было видно что последнее выделено красным , где писалось ..* Приложение сообщения больше не ...
24.04.2021 15:23 Danila &#9819; Тема: Huawei Honor 6
Здравствуйте подскажите пожалуйста в Huawe у жены было в рамках посещённых .... конкретно *Сообщения * ....было видно что последнее выделено красным , где писалось ..* Приложение ...
23.04.2021 15:32 SoFree Тема: Apple iPhone 5S
да за любой бренд мы всегда переплачиваем, это не новость))

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля / MForum.ru

27.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Honor 50 Pro+ / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 и Q3i – бюджетные смартфоны с 5G / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 Pro на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: Realme 8 5G получил Dimensity 700 и экран 90 Гц / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5T Active представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: Представлены iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 появился в России / MForum.ru

19.04. [Новинки] Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон / MForum.ru

19.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: TCL 20 Pro, TCL 20L+ и TCL 20L представлены официально / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: В новых флагманах Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III акцент сделан на камеру / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: POCO X3 Pro и POCO F3 появились в России / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру? / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Дизайн Google Pixel Watch показали на рендерах / MForum.ru

13.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: