Кадры: Татьяна Мудрецова стала директором по клиентскому опыту МТС

MForum.ru
26.04.2021,
Это новая для оргструктуры МТС должность создана специально под Татьяну Мудрецову.
Татьяна Мудрецова, директор по клиентскому опыту МТС,
фото пресс-службы МТС
Биографическая справка
Татьяна в 1995 году закончила Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Информационные технологии в управлении».
Карьеру в телекоме начала в Билайн, где работала в период с 2005 по 2011 год - начальник отдела по маркетингу массового рынка Московского региона; руководитель службы целевого маркетинга и лояльности; директор по маркетингу массового рынка России в ПАО «Вымпелком».
Затем была работа в АО "Основе Телеком" в должности директора по маркетингу. Впрочем, до маркетинга "Основа Телеком" так и не добралась по сути.
С 2014 года Татьяна попала в орбиту АФК Система - работала членом правления, директором по маркетингу ПАО Детский мир.
В 2020 году поучаствовала в развитии "ЭР-Телеком Холдинга", как раз здесь Татьяна впервые примерила на себе должность директора по развитию и клиентскому опыту, также в статусе члена правления.
И вот - МТС.
В структуре МТС Татьяна будет добиваться того, чтобы продукты и сервисы МТС были удобными для каждого пользователя. Это коснется и новых продуктов, которые добавляются в пресловутую "экосистему".
Татьяна будет рапортовать непосредственно Вячеславу Николаеву, что должно подчеркивать значимость клиентского опыта для компании.
Что же, клиентский опыт это действительно важное дело. Юзабилити - это один из важнейших в 21-м веке показателей, поскольку никто не хочет за свои же деньги или в ситуации гигантского количества альтернатив пользоваться чем-то, чем пользоваться неудобно или неэффективно. Создавать действительно удобные, привлекательные продукты и услуги с грамотными, интуитивно понятными интерфейсами пока что не ремесло, а искусство. Получится ли у Татьяны Мудрецовой выстроить процессы так, чтобы поставить создание произведений искусства на поток - это вопрос, ответ на который мы узнаем не сразу.
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теги: телеком кадры клиентский опыт МТС Татьяна Мудрецова Татьяну Мудрецову
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