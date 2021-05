5G: Ericsson ConsumerLab - 5G меняет поведение пользователей

12.05.2021, MForum.ru

Ericsson ConsumerLab это исследовательское подразделение Ericsson. Очередное его исследование выявило ряд любопытных изменений, которые наблюдаются в поведении абонентов после того, как они переходят на 5G.

Мне было любопытно узнать, что:

20% пользователей смартфонами 5G стали реже подключаться к сетям Wi-Fi. Не удивительно, сети Wi-Fi слишком часто не обеспечивают сколько то приемлемого качества услуг, не дают бесшовности услуги.

Качество покрытия сети 5G в помещениях для абонентов вдвое важнее такого показателя, как скорость передачи данных или время работы устройства без необходимости его подзарядки.

И здесь тоже получен вполне ожидаемый результат. Абсолютному большинству абонентов на сегодня достаточно скоростей в 10 Мбит/c, если мы говорим о пользовании интернетом с мобильного устройства. При этом наличие интернета, его стабильность - намного важнее, чем возможность работы в нем на скорости 200 Мбит/c, а не 20 Мбит/c. Опять же мы знаем, что максимально большой объем передачи данных формируется в помещениях, а не в автомобильном или пешеходном движении абонента. Так что тем операторам, которые запустили сети 5G или надеются, что они смогут это когда-нибудь сделать и в России, стоит заранее обратить внимание на эти показатели - связность покрытия сети и качество indoor покрытия, они намного важнее для абонентов, чем столь любимые маркетологами показатели потенциально достижимых скоростей. Для достижения качественного покрытия абсолютно необходимы или широкие полосы в диапазоне средних частот (до 6 ГГц), либо значительные инвестиции в indoor, в том числе, в диапазоне миллиметровых волн.

Исследование утверждает, что пользователи 5G услуг чаще играют в облачные игры и активнее пользуются AR-приложениями. Возможно... но о какой доле таких абонентов идет речь? 1%? Не уверен, что наберется и 0,1% от абонбазы пользователей 5G. По крайней мере, на текущий момент времени.

Еще один важный пункт. 70% участников исследования ожидают от 5G появления новых приложений и услуг, основанных на применении новых технологий. Операторам опять же стоит задуматься о данном пожелании. Понятно, что абоненты уже запомнили, что 5G - это модно и молодежно. При этом, далеко не факт, что в сети с ограниченным поначалу по "географии" и качеству покрытии, абоненты с первых же дней получают какой-то более привлекательный набор услуг или заметно более высокое их качество. Но это может формировать вопрос - за что, собственно, пришлось платить больше за новый смартфон? Что предъявить завистникам, которые увидев на экране вашего смартфона значок 5G, обязательно поинтересуются, в чем, собственно, прелесть данной технологии и что вы можете делать того, что недоступно владельцу флагманского смартфона, подключенного к хорошей сети LTE / 4G? А значит, оператор должен с первого же дня представить даже для самых первых пользователей 5G если не killer application, то хотя бы что-то, что будет достаточно привлекательным, чтобы объяснять целесообразность перехода к использованию новой технологии.

Исследование не утверждает, что пользователи готовы платить за доступ к сети 5G больше, чем платят за доступ к сетям всех других поколений, но заявляется, что пользователи готовы платить на 20-30% больше за тарифы, в которые входят цифровые 5G услуги. Смелое заявление. Не думаю, что оно касается всех пользователей, наверняка не всех. Да и смотря о каких услугах пойдет речь. Это должно быть что-то действительно любопытное или удобное.

Полная версия исследования доступна на английском языке здесь: Ericsson ConsumerLab: Five Ways to a Better 5G.

По сути, это все основные тезисы нового исследования, кому интересно подробнее и кто любит читать все в первоисточниках, - пресс-релиз здесь

