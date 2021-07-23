Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально

23.07.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Основная продукция индийской компании Lava нацелена в начальный ценовой сегмент и Lava Z2s не стал исключением. Технически новинка представляет собой версию представленной в январе модели Lava Z2, которая была оценена в 7000 индийских рупий. Аналогичный ценник получила и Lava Z2s.

Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально

Технические Lava Z2s представляет собой смартфон с 6,51-дюймовым дисплеем разрешением 720p+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсетом MediaTek Helio c 8-ядерным процессором, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Кстати, у Lava Z2 использовались модули 13 и 8 Мп, соответственно. Кроме того, в ее активе был дактилоскопический сенсор, которого нет у Lava Z2s. Зато Lava Z2s работает под управлением Android 11 Go, тогда как оригинальная модель использовала Android 10 Go.

Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

23.12. [Новинки] Анонсы: Lava BeU – бюджетный смартфон с оригинальным дизайном / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition / MForum.ru

11.12. [Новости компаний] LTE: BSNL запустит LTE в Индии в январе 2018 года / MForum.ru

31.03. [Новинки]  Итоги недели: Все самое интересное с 23 по 29 марта 2015 года / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:07 Werter458 Тема: sadfsfsaf
https://lionsvsspringboks.com/ https://lionsvsspringboks.com/live/ https://lionsvsspringboks.com/southafrica/ https://lionsvsspringboks.com/rugby/ https://lionsvsspringboks.com/
Вчера 19:06 Werter458 Тема: Lsfsafsafasfafs
https://lionsvsspringboks.com/ https://lionsvsspringboks.com/live/ https://lionsvsspringboks.com/southafrica/ https://lionsvsspringboks.com/rugby/ https://lionsvsspringboks.com/
Вчера 18:40 MatveiMalikov Тема: Сварка
Форумчане, интересует закупка профильного оборудования для стыковой сварки труб. Где и как его можно заказать по выгодной цене?
Вчера 16:05 MatveiMalikov Тема: Серверная
Павел, на самом деле всё просто. Вы можете или полноценный шкаф телекоммуникационный заказывать для серверной, или же вот такая стойка 19 дюймов https://anbik.ru/stoyki/ так же может подойти. Она и ...
22.07.2021 10:53 alexey romancev Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Ребят! Хочу телефон для отца подобрать, такой чтоб по бюджету недорогой, но и чтобы приложения норм функционировали, игры всякие не подвисали. да-да, ему это важно. На какие модели обратить внимание? ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.07. [Новинки] Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально / MForum.ru

23.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2 представлен официально / MForum.ru

22.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Realme GT Master Edition и GT Exploration Master Edition представлены официально / MForum.ru

20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о iQOO 8 / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Doogee N40 Pro оценен в $129 / MForum.ru

20.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты параметры камеры Huawei P50 / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru

19.07. [Новинки] Слухи: Смартфон с подэкранной камерой Axon 30 5G представят 27 июля / MForum.ru

19.07. [Новинки] Слухи: Рендеры раскрыли внешность Realme Band 2 / MForum.ru

16.07. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Nokia XR20 на официальном фото / MForum.ru

16.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфонах Honor Magic 3 / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip3 раскрыты Geekbench / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G с 90 Гц дисплеем и 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Все данные о OnePlus Nord 2 5G раскрыты до анонса / MForum.ru

15.07. [Новинки] Это интересно: С новым Nokia вам никогда не понадобится чехол / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Ulefone Note 6 не получил поддержку 4G / MForum.ru

13.07. [Новинки] Слухи: Живые фото ZTE Axon 30 показали невидимую фронтальную камеру / MForum.ru

13.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене и спецификациях Moto G60S / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A31 с экраном 18:9 и Android 11 Go edition представлен официально / MForum.ru

12.07. [Новинки] Слухи: Nokia C30 с крупным экраном и емкой АКБ замечен на живых фото / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: