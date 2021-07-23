Анонсы: Lava Z2s с Android 11 Go представлен официально

MForum.ru
23.07.2021,
Основная продукция индийской компании Lava нацелена в начальный ценовой сегмент и Lava Z2s не стал исключением. Технически новинка представляет собой версию представленной в январе модели Lava Z2, которая была оценена в 7000 индийских рупий. Аналогичный ценник получила и Lava Z2s.
Технические Lava Z2s представляет собой смартфон с 6,51-дюймовым дисплеем разрешением 720p+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсетом MediaTek Helio c 8-ядерным процессором, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Кстати, у Lava Z2 использовались модули 13 и 8 Мп, соответственно. Кроме того, в ее активе был дактилоскопический сенсор, которого нет у Lava Z2s. Зато Lava Z2s работает под управлением Android 11 Go, тогда как оригинальная модель использовала Android 10 Go.
© Антон Печеровый,
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