Микроэлектроника: Несмотря на глобальный кризис нехватки полупроводников, Intel заработала меньше - почему так получилось?

07.02.2022, MForum.ru

Несмотря на глобальный кризис, который поставил многих производителей микроэлектроники в выгодное положение, компания Intel в 2021 году умудрилась заработать меньше, чем в 2020 году, чистая прибыль снизилась на 21% в годовом исчислении - до $4.6 млрд.

Многие годы Intel оставался крупнейшим в мире производителем микросхем, пока эту компанию не подвинул Samsung Electronics. Хотя основной бизнес корейской компании это микросхемы памяти, а Intel получает основные доходы от микропроцессоров, в любом случае можно говорить о признаках упадка Intel. Одна из основных проблем компании - технологичность. В Международном институте развития менеджмента Intel ставят на 16-е место среди высокотехнологических компаний.

В Wedbush Securities говорят о том, что в области дизайна микросхем Intel отстала от AMD, в по части производственных технологий - от TSMC. Да и в самой компании признают, что технология процессоров для обработки данных в последние 5 лет кардинально не улучшилась.

Почему так произошло и можно ли рассчитывать на положительные изменения?

Ранее Intel был лидером в области научных исследований и разработок, сохраняя при этом контроль как над дизайном продуктов, так и над производством. И, напротив, такие компании как Qualcomm, Nvidia и AMD либо не имели собственного производства, либо его потеряли. Эти компании обращаются к контрактным производителям, прежде всего, к TSMC для изготовления своих чипов. Проблема такого варианта сотрудничества состоит в том, что разработчикам и контрактным производителям трудно быть "на одной волне" при контрактной схеме и намного проще, если все делается in-house. Это позволяло Intel долгие годы опережать конкурентов.

Когда стали появляться мобильные устройства, от их чипсетов еще не требовали вычислительной мощности, сравнимой с той, что требуется ноутбуку или ПК. Приоритетом было энергосбережение. Intel концентрировалась на продаже высокотехнологичных, высокопроизводительных микросхем (с высокой нормой прибыли) и без боя отдала конкурентам новый сегмент рынка.

Работая с Qualcomm и Apple тайваньская TSMC создала внушительную онлайн-библиотеку интеллектуальной собственности, как принадлежащую контрактному производителю, так и его партнерам. Теперь клиенты компании при проектировании могли брать из меню все, что доступно, расширяя возможности своих продуктов. Библиотека TSMC быстро стала крупнейшей в отрасли. Причем важной особенностью стало то, что вся координация рабочих процессов идет в режиме онлайн в системе "виртуального производства микросхем". Это стало заметным конкурентным преимуществом TSMC над Intel.

Риск и спрос

TSMC не нужно волноваться о рисках вывода на рынок нового продукта. Компании просто следует обеспечивать качественные и современные технологические процессы. И если какой-то продукт Qualcomm провалится, TSMC просто перебросит освободившиеся производственные мощности под AMD или другого счастливчика, которые стоят в очереди на их использование.

Это "развязывает руки" и разработчикам, они могут смело разрабатывать продукты, не задумываясь над тем, что же будет с производственными мощностями, если продукт не будет продаваться. В отличие от Intel, которой принципиально важно, чтобы каждый из выпускаемых ею продуктов пользовался спросом, обеспечивающим достаточную загрузку производств компании. Такой подход неминуемо делает компанию более консервативной.

Стоит ли после этого удивляться, что валовая прибыль компании (доход за вычетом себестоимости) снижается уже почти десятилетие. Хотя Intel долгие годы по праву считалась одним из технологических лидеров, в последние годы она недостаточно быстро выпускает передовые продукты, все более скатываясь к производству и продаже товаров массового потребления, не способных давать высокую добавленную стоимость.

Может ли Intel изменить подход к бизнесу? Вероятно. И мы наблюдаем разворот к созданию собственного контрактного производства, чтобы воспользоваться присущими ему плюсами. Но этот процесс не может быть быстрым, ведь кроме производства, нужна еще удобная для заказчиков экосистема - то, что у TSMC сформировалось за долгие годы сотрудничества с заказчиками. Повторить это за 1-2 года не представляется возможным.

По материалам публикации: MarketWatch

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