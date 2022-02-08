Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально

08.02.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Tecno официально анонсировала смартфон Pop 5S. Новинка относится к классу компактных устройств – диагональ ее экрана составляет 5,7-дюйма при разрешении HD+. В программной части речь идет об Android 10 (Go edition).

Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально

Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально

Спецификации достаточно бюджетны: неназванный 4-ядерный чипсет (возможно речь идет о Unisoc SC9832E), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловая камера (+номинальная 0.3 Мп камера), 2 Мп камера в U-образном вырезе экрана и АКБ емкостью 3020 мАч. Новинка будет доступна в цветах Light Purple и Deep Blue по цене $108. Первым рынком для аппарата станет Мексика.

Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru

27.12. [Новинки] Анонсы: Pova 5G – первый 5G-смартфон от Tecno / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 18 Premier – камера на подвесе и 60-кратный зум / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 18:09 ABloud Тема: Оценки и прогнозы рынка микроэлектроники. Тренды (21.02.2018)
[Микроэлектроника. Оценки и прогнозы. Мировой рынок полупроводниковых компонентов] Глобальный кризис приведет к тому, что глобальный рынок полупроводников продолжит рост к $1 трлн Согласно ...
Сегодня 16:25 ABloud Тема: RISC-V (08.01.2022)
[Микроэлектроника. RISC-V. Участники экосистемы] Intel раскрывает над RISC-V свой зонтик и берет в руки лейку RISC-V International объявила, что корпорация Intel присоединилась к RISC-V ...
Сегодня 14:54 ABloud Тема: Ростовская область (04.12.2007)
[Ростовская область. Бизнес-аналитика. Big Data. МТС] Исследование МТС: кому на Дону отдыхать хорошо 08 февраля 2022 г., МТС и АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» ...
Сегодня 12:31 ABloud Тема: SMS (06.08.2011)
[B2B-услуги. SMS-рассылки. Тарификация. Вымпелком] Пользователи услуг «Таргетированные SMS/PUSH рассылки» заплатят только за доставленные сообщения 08 февраля 2022 года, Москва, пресс-релиз через ...
Сегодня 12:00 ABloud Тема: NVIDIA (11.05.2011)
[Микроэлектроника. Регулирование. Участники рынка] Столкнувшись с регуляторными ограничениями, SoftBank отказался продавать Arm компании Nvidia и, вместо этого, собирается провести IPO Японская ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: BLU G51 представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и 11S представлены официально / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Pro 5G представлены официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: