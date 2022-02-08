Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально

08.02.2022, MForum.ru

Компания Tecno официально анонсировала смартфон Pop 5S. Новинка относится к классу компактных устройств – диагональ ее экрана составляет 5,7-дюйма при разрешении HD+. В программной части речь идет об Android 10 (Go edition).

Спецификации достаточно бюджетны: неназванный 4-ядерный чипсет (возможно речь идет о Unisoc SC9832E), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловая камера (+номинальная 0.3 Мп камера), 2 Мп камера в U-образном вырезе экрана и АКБ емкостью 3020 мАч. Новинка будет доступна в цветах Light Purple и Deep Blue по цене $108. Первым рынком для аппарата станет Мексика.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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