Open RAN: Red Hat мечтает стать общеупотребимой платформой для Open RAN

08.03.2022, MForum.ru

В компании Red Hat, известном производителе опенсорсного ПО, уверены, что продукция компании отлично подошла бы в качестве платформы для создания телекоммуникационных систем Open RAN.

Red Hat вот уже 20 лет как является активным участником экосистемы создателей софта с открытым кодом, а поскольку теперь и вся телеком-индустрия двинулась в эту сторону, то Red Hat готова к тому, чтобы занять в экосистеме решений Open RAN ключевое место.

Действительно, Red Hat со своими контейнерами Kubernates - весьма значимый участник рынка решений 5G ядер. И нет причин не распространить этот же подход на решения RAN. В компании уверены, что Open RAN однажды станет столь же стандартизованным решением, каким уже стало ядро 5G. В этом случае, решения Rad Hat вполне могут стать платформой, на которую можно будет монтировать другие решения, в совокупности образующие систему Open RAN. Все это на базе подхода опенсорс и с фокусом на изначально облачную архитектуру.

Конечно, есть и другие желающие побороться за свое место в экосистеме Open RAN. Но подход, подразумевающий активное использование контейнеризованных решений уже набрал массу приверженцев.

Источник: telecoms.com

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теги: Open RAN OpenRAN