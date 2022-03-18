Производители: США не удалось задавить телеком-бизнес Huawei

MForum.ru
18.03.2022,
Оценки рынка телеком-оборудования представили аналитики Dell'Oro Group.
Ключевой посыл - Huawei сохранила лидерские позиции, несмотря на санкции со стороны США. Не получилось также подняться у Cisco, Совокупная доля Ericsson и Nokia - не более 30%.
Важно понимать, что заметная доля успеха Huawei основана на том, что эта компания развивала собственную разработку и производство микроэлектроники, включая микропроцессоры.
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теги: Huawei, США, санкции, доля рынка, телеком-вендоры, вендоры, Ericsson, Nokia
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