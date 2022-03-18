Производители: США не удалось задавить телеком-бизнес Huawei

18.03.2022, MForum.ru

Оценки рынка телеком-оборудования представили аналитики Dell'Oro Group.

Ключевой посыл - Huawei сохранила лидерские позиции, несмотря на санкции со стороны США. Не получилось также подняться у Cisco, Совокупная доля Ericsson и Nokia - не более 30%.

Важно понимать, что заметная доля успеха Huawei основана на том, что эта компания развивала собственную разработку и производство микроэлектроники, включая микропроцессоры.

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