Кадры: Лариса Бодягина стала вице-президентом по управлению персоналом, членом Правления МТС

18.03.2022, MForum.ru

До сих пор Лариса Бодягина работала директором по персоналу и оргразвитию сети "Пятерочка", в должность в МТС она вступит с 5 апреля 2022 года.

Лариса Бодягина, вице-президент по управлению персоналом, ПАО МТС

Ранее эту должность занимала Татьяна Чернышева (с 27 ноября 2019 года). В ноябре 2021 года она переместилась на позицию Chief People Officer в Dentsu Russia. С этого момента в должности и.о. на хозяйстве оставалась Юлия Быстрицкая, она продолжит работать в компании.

«МТС стремительно наращивает IT-компетенции, укрепляет позиции на новых рынках и работает над созданием технологичных сервисов. Динамику развития и скорость вывода на рынок новых продуктов определяют в первую очередь люди, их профессионализм и то, насколько оперативно и эффективно они могут взаимодействовать в большой компании. Именно поэтому построение культуры взаимодействия с людьми — важное стратегическое направление, которое оказывает огромное влияние на экосистему МТС и которым должен заниматься пассионарный и вовлеченный руководитель», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Лариса обладает многолетним опытом выстраивания передовых процессов управления персоналом в самых различных отраслях. На предыдущем месте работы ей удалось успешно создать ценностную HR-культуру, которая эффективно привлекает и удерживает сотрудников, а также удалось провести цифровую трансформацию HR-процессов в огромной компании со штатом более 260 тысяч сотрудников. В МТС перед Ларисой стоит амбициозная задача по развитию IT-культуры, созданию еще большего количества ресурсов для роста компетенций команды и внедрению передовых процессов интеграции и адаптации новых подразделений в компании», — добавил Николаев.

Сейчас, в этот крайне непростой для бизнеса период, роль руководителя по персоналу трудно переоценить. Тем более важно, чтобы этой темой кто-то плотно занимался. Не знаю, схож ли опыт работы в "Пятерочке" и МТС, но в любом случае многое сейчас должно стать по другому. Такие времена.

Биографическая справка от пресс-службы МТС

Лариса Бодягина с 2018 года занимала должность директора по персоналу и организационному развитию федеральной торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group.

С 2014 по 2018 год работала заместителем генерального директора по персоналу АО «Международный аэропорт Шереметьево», с 2012 по 2014 год — директором по персоналу ГК «Арнест». С 2007 по 2012 год возглавляла дирекцию по персоналу в Сибири и Дальнем Востоке, а затем дирекцию по работе с коммерческим персоналом компании «Вимм-Билль-Данн», входящей в PepsiCo.

В 2002 году окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «управление на предприятии», в 2006 году — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет по специальности «менеджер по персоналу». В 2020 году получила MBA в Международном институте управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), Швейцария.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС, кадры, телеком