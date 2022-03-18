Кадры: Лариса Бодягина стала вице-президентом по управлению персоналом, членом Правления МТС

MForum.ru

Кадры: Лариса Бодягина стала вице-президентом по управлению персоналом, членом Правления МТС

18.03.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

До сих пор Лариса Бодягина работала директором по персоналу и оргразвитию сети "Пятерочка", в должность в МТС она вступит с 5 апреля 2022 года.

 

Лариса Бодягина, вице-президент по управлению персоналом, ПАО МТС

 

Ранее эту должность занимала Татьяна Чернышева (с 27 ноября 2019 года). В ноябре 2021 года она переместилась на позицию Chief People Officer в Dentsu Russia. С этого момента в должности и.о. на хозяйстве оставалась Юлия Быстрицкая, она продолжит работать в компании.

«МТС стремительно наращивает IT-компетенции, укрепляет позиции на новых рынках и работает над созданием технологичных сервисов. Динамику развития и скорость вывода на рынок новых продуктов определяют в первую очередь люди, их профессионализм и то, насколько оперативно и эффективно они могут взаимодействовать в большой компании. Именно поэтому построение культуры взаимодействия с людьми — важное стратегическое направление, которое оказывает огромное влияние на экосистему МТС и которым должен заниматься пассионарный и вовлеченный руководитель», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Лариса обладает многолетним опытом выстраивания передовых процессов управления персоналом в самых различных отраслях. На предыдущем месте работы ей удалось успешно создать ценностную HR-культуру, которая эффективно привлекает и удерживает сотрудников, а также удалось провести цифровую трансформацию HR-процессов в огромной компании со штатом более 260 тысяч сотрудников. В МТС перед Ларисой стоит амбициозная задача по развитию IT-культуры, созданию еще большего количества ресурсов для роста компетенций команды и внедрению передовых процессов интеграции и адаптации новых подразделений в компании», — добавил Николаев.

Сейчас, в этот крайне непростой для бизнеса период, роль руководителя по персоналу трудно переоценить. Тем более важно, чтобы этой темой кто-то плотно занимался. Не знаю, схож ли опыт работы в "Пятерочке" и МТС, но в любом случае многое сейчас должно стать по другому. Такие времена.

Биографическая справка от пресс-службы МТС

Лариса Бодягина с 2018 года занимала должность директора по персоналу и организационному развитию федеральной торговой сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group.

С 2014 по 2018 год работала заместителем генерального директора по персоналу АО «Международный аэропорт Шереметьево», с 2012 по 2014 год — директором по персоналу ГК «Арнест». С 2007 по 2012 год возглавляла дирекцию по персоналу в Сибири и Дальнем Востоке, а затем дирекцию по работе с коммерческим персоналом компании «Вимм-Билль-Данн», входящей в PepsiCo.

В 2002 году окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «управление на предприятии», в 2006 году — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет по специальности «менеджер по персоналу». В 2020 году получила MBA в Международном институте управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), Швейцария.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: МТС, кадры, телеком

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.02. [Новости компаний] Кадры: В HeadHunter оценили развитость HR-процессов в компаниях российского бизнеса / MForum.ru

10.02. [Новости компаний] Кадры: МТС попробует новый формат найма / MForum.ru

17.12. [Новости компаний] Конспекты: Дмитрий Лаконцев, Сколтех, "Отечественная экосистема OpenRAN" / MForum.ru

01.11. [Новости компаний] Кадры: МТС отберет кандидатов в команду МТС - One day offer / MForum.ru

07.07. [Новости компаний] Кадры: "Мегафон изменит позиционирование бренда", Василий Большаков, новый марком директор МегаФон / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 10 ms, lookup=0 ms, find=10 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:04 ABloud Тема: Рэйдикс (25.04.2019)
[IT. ПО. Импортзамещение] «Рэйдикс» и «Норси-Транс» представляют совместное решение для систем хранения данных 2022.03.18, пресс-релиз, через MForum.ru. СХД на основе серверной платформы «Яхонт-УВМ ...
Сегодня 13:48 ABloud Тема: Ростовская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ростовская область. МТС] МТС в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в трех шахтерских городах Дона 18 марта 2022 г., пресс-релиз через MForum.ru. МТС объявляет о ...
Сегодня 12:34 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Кадры. МТС. Управление персоналом] МТС назначила нового вице-президента по персоналу 18 марта 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая ...
Вчера 16:07 ABloud Тема: МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы (25.07.2012) (Страницы: 1 2 3 4)
[МТС. Видеостриминг. UGC-контент] WASD.TV запустил программу поддержки стримеров 17 марта 2022 года, Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая российская ...
Вчера 12:15 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
[Фотовольтаика. Тенологии. Перовскиты] В США нашли способ борьбы с быстрой деградацией фотопанелей на базе первовскита Ученым удалось определить, что к.п.д. батареи снижается из-за того, что под ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A33 5G представлен официально / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A53 5G получил Exynos 1280 / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A73 5G представлен официально / MForum.ru

17.03. [Новинки] Слухи: Электронная книга Onyx Boox Nova Air C получит цветной E-Ink дисплей и стилус / MForum.ru

17.03. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z6 5G на базе Snapdragon 695 / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z3 дебютировал в Индии / MForum.ru

15.03. [Новинки] Cлухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A33 5G / MForum.ru

15.03. [Новинки] Это интересно: Экология или жажда наживы? / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Honor X8 представлен официально / MForum.ru

14.03. [Новинки] Это интересно: Nokia в России - не громкий уход, а простое повышение цен / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1 / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2022 – старый дизайн, но новый чипсет / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F23 представлен официально / MForum.ru

08.03. [Новинки] Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33 представлены официально / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфоны Samsung Galaxy A13 и Galaxy A23 представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto G22 появился в Европе / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: