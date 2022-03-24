Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1)

MForum.ru

Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1)

24.03.2022, MForum.ru

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Карл Пей (Carl Pei) провел презентацию будущего смартфона Nothing Phone (1). Напомню, именно Карл Пей стоял у истоков OnePlus, когда продукты компании был действительно «убийцами флагманов». После глубокой интеграции в материнскую компанию, Карл Пей покинул ее и основал Nothing.

Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1)

Основной акцент на презентации был сделан на смартфоне Nothing Phone (1), который станет центром экосистемы Nothing. Впрочем, изюминкой станет то, что право выбора остается за пользователем, продукты каких брендов использовать, без навязывания собственных. За исключением чипсета Qualcomm Snapdragon (без уточнения модели) каких-либо подробностей о Nothing Phone (1) раскрыто не было.

Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1)

Основной фокус был сделан на ПО, которое будет представлять собой сильно кастомизированную версию Android. Для обеспечения плавности работы планируется избавиться от 40% предустановленных приложений и сервисов, а система будет концентрироваться на запущенном приложении с отключением неиспользуемых. Из особенностей дизайна упомянем «точечный» интерфейс, делающий отсылку в прошлое. Обновление ОС обещают в течение 3 лет, плюс еще год обновлений безопасности. Анонс Nothing Phone (1) ожидается этим летом.

Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1)

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информцаии gizchaina.com

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