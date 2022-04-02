Микроэлектроника: Компания 3M остановила производство важного компонента, необходимого для выпуска микросхем

MForum.ru

Микроэлектроника: Компания 3M остановила производство важного компонента, необходимого для выпуска микросхем

02.04.2022, MForum.ru

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Корпорация 3M, которая на неопределенный срок прикрыла свой завод в Бельгии, ссылаясь на ужесточение местных экологических норм. Утверждается, что это предприятие обеспечивало 80% общемирового объема выпуска реагента, используемого в том числе в производстве полупроводников, при подготовке пластин к травлению.

 

 

Соответствующие уведомления о приостановке производства 3M направила своим клиентам, в частности, Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC и Intel. Как ожидается, средний запас жидкости у клиентов - на 1-3 месяца. Далее производители пластин могут столкнуться с проблемами.

В охлаждающей жидкости (3M Semiconductor Coolant) содержатся вещества ПФАС (PFAS - перфторалкильные и полифторалькильные). Они практически вечные, не разлагаются, накапливаются в природе и в организме, вызывая у человека гормональные сбои. В Евросоюзе взят курс на постепенный запрет производства таких веществ, но компания 3М поступила радикально, почти добровольно отказавшись от продолжения производства. Что, по мнению авторов публикации, может усугубить мировой кризис нехватки микросхем.

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теги: микроэлектроника

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