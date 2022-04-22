Услуги: Вымпелком предложил абонентам до 1 ТБ в своем "облаке"

MForum.ru
22.04.2022,
Абоненты билайн в рамках услуги "Облако билайн" могли бесплатно использовать облачное дисковое пространство оператора до 5 ГБ.
Вымпелком объявляет о возможности расширить это пространство вплоть до 1 ТБ, но уже в рамках подписки, которая оплачивается со счета мобильного телефона. Абонентам предложен выбор:
Владельцам смартфонов под iOS - достаточно поставить на смартфон приложение "Облако билайн" и можно будет настроить автоматическую загрузку фотографий и видео в фоновом режиме - гарантия, что ваши фото не пропадут даже если телефон выйдет из строя или будет потерян. Фотографии и видео из iCloud загрузятся в сервис оператора даже если оригинал уже отсутствует на смартфоне.
Удобная возможность - подключить к своему пространству в облаке близких - тогда фото и видео, загруженные в семейное облако станут доступны всем приглашенным.
Все данные пользователей Облака билайн зашифрованы, сервера находятся в России.
Оператор отмечает, что трафик при работы с Облаком билайн бесплатен и не расходует пакет услуг абонента.
Пользователям сервиса Dropbox билайн предлагает удобную миграцию - можно перенести все файлы из этого сервиса в "Облако билайн" всего за несколько кликов с помощью сайта cloudbeeline.ru.
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теги: облачные услуги билайн Вымпелком
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