Развитие сетей: Вымпелком рассказал о развитии сети 4G/LTE в Челябинской области

25.04.2022, MForum.ru

Оператор билайн в последние годы продолжал развитие сети 4G/LTE в Челябинской области. Яркий показатель масштабов развития - за 4 года в 2 раза выросло количество базовых станций в регионе. Благодаря этому оператор нарастил и емкость, и площадь покрытия сети. Только за 2021 год было поставлено 270 базовых станций.

Вымпелком улучшил связь и в крупных городах области, так и в коттеджных поселках, селах и деревня. В частности, жители Северо-Запада, включая прилегающую часть Сосновского района (мкр Вишневая горка, Белый хутор, Западный, Просторы, Лесной остров, Славино) получили качественное покрытие, улучшения могут заметить и жители таких городов как Златоуст, Коркино, Миасс, Троицк, Чебаркуль.

Отдельное внимание билайн уделял развитию связи на социальных и туристических объектах, в общественных пространствах, например, в терминале аэровокзала им. Игоря Курчатова, улучшились возможности связи у посетителей ТЦ Алмаз и Космос.

В 2021 году билайн улучшил работу сети в ряде санаториев области - Кисегач, Крутой берег, Сосновая горка и на горнолыжном курорте "Завьялиха".

Анастасия Карпенко, директор Челябинского отделения билайн:

«Сегодня мы нацелены на максимальное присутствие в области. Только за последний год объемы потребления интернет-трафика жителями увеличились на 40%, и такой значительный рост, конечно, требовал от нас усиления по всем параметрам. Нам важно, чтобы наши абоненты знали, что будут на связи 24/7 и смогут не только слышать, но и видеть эмоции родственников и друзей, лучше понимать их и в нужный момент оказать необходимую поддержку».

пресс-релиз билайн

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теги: развитие сетей Вымпелком билайн