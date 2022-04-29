Анонсы: Hi Nova 9z 5G представлен официально

MForum.ru
29.04.2022,
Почта Китая (государственная почта Китая занимается выпуском смартфонов под своим брендом Hi Nova) официально представила в Китае смартфон Hi Nova 9z 5G. Это дополнение к уже доступной линейке устройств Hi Nova 9, в которую входят Nova 9 5G, Nova 9 Pro 5G и Nova 9 SE 5G.
Спецификации Hi Nova 9z 5G включают в себя 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2376х1080 точек с частотой обновления 120 Гц занимающим 94.7% площади передней панели, чипсет Qualcomm Snapdragon 690, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. По данным производителя 60% емкости АКБ набирает за 17 минут, полная зарядка – 40 минут.
Тыловая камера строенная. Разрешение основного сенсора – 64 Мп (размер 1/1,7 дюйма, апертура f/1,9), вспомогательные: 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. Разрешение фронтальной камеры указано как 1 Мп, возможно какая-то ошибка. Также для фронтальной камеры указана поддержка AI beauty 5.1.
Цена Hi Nova 9z 5G составляет 1799 юаней (~ 274 доллара США) за вариант 8 ГБ + 128 ГБ и 1999 юаней (~ 304 доллара США) за вариант 8 ГБ + 256 ГБ. Смартфон доступен в черном Bright Black и зеленом Fantasy Forest. Сбор предзаказов уже стартовал (на таких платформах как JD.com), начало продаж намечено на 6 мая.
© Антон Печеровый,
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