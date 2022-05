Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (1)

04.05.2022, MForum.ru

О планах выпустить смартфон Nothing Phone (1) компания Nothing объявила в конце марта. Тогда Карл Пей, основатель компании, не раскрыл каких-либо подробностей о будущей новинке, а сосредоточился на фирменной оболочке Nothing Launcher. Бета-версия этой оболочки уже доступна в Google Play для ряда смартфонов.

Теперь появилась информация и о спецификациях Nothing Phone (1). В активе новинки ожидаются AMOLED-дисплей с частотой обновления до 144 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч. Фронтальная камера будет 32 Мп, тыловая – представлена связкой сенсоров разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. ОС из коробки - Android 12.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mysmartprice.com

