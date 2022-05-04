MForum.ru
04.05.2022,
О планах выпустить смартфон Nothing Phone (1) компания Nothing объявила в конце марта. Тогда Карл Пей, основатель компании, не раскрыл каких-либо подробностей о будущей новинке, а сосредоточился на фирменной оболочке Nothing Launcher. Бета-версия этой оболочки уже доступна в Google Play для ряда смартфонов.
Теперь появилась информация и о спецификациях Nothing Phone (1). В активе новинки ожидаются AMOLED-дисплей с частотой обновления до 144 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч. Фронтальная камера будет 32 Мп, тыловая – представлена связкой сенсоров разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. ОС из коробки - Android 12.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.03. [Новинки] Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1) / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8 станет доступен на следующей неделе / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Arbitration: MTS challenges Isle of Man court decision to decline jurisdiction / MForum.ru
05.09. [English] Conflicts: Moscow Court Requests VimpelCom to Disclose Additional Information Regarding URS Acquisition / MForum.ru
29.05. [English] Conflicts: Telenor Says Kyivstar Ruling is Illegitimate / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (1) / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G82 / MForum.ru
03.05. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 40 Ultra замечен на рендере / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Фитнес-браслет Huawei Band 7 представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Hi Nova 9z 5G представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Micromax IN 2c на чипсете Unisoc T610 с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Jump2 представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Moto G 5G и G Stylus 5G представлены официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z6 Pro 5G анонсируют 27 апреля / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru