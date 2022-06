Слухи: Nothing Phone (1) станет продуктом Made in India

09.06.2022, MForum.ru

Nothing Phone (1) может производиться в Индии, в рамках программы Made in India. Официальный анонс Nothing Phone (1) состоится 12 июля в 20:30 по местному времени.

Кроме того, в сети появилось множество подробностей об этом устройстве, включая предположения об уникальном прозрачном дизайне. Из технических подробностей известно о Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Внутреннюю память можно расширить с помощью карт microSD. Емкость аккумулятора составит 4500/5000 мАч, а устройство будет поддерживать как проводную, так и беспроводную зарядку. Возможная диагональ дисплея – 6,55 дюйма, технология – OLED, разрешение 1080 x 2400 пикселей. Из коробки Nothing Phone (1) будет работать под управлением ОС Android 12 с пользовательским скином Nothing поверх него. Подробностей о камерах пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

