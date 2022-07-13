B2B. Услуги: Клиенты распробовали beeline cloud

MForum.ru
13.07.2022,
Облачная платформа beeline cloud продолжает наращивать функциональность, общее число IT-решений и сервисов облачной платформы превысило сотню. Этот рост функциональности удачно лег на рост спроса на IT-услуги российских провайдеров.
100 различных решений и сервисов (Iaas, SaaS, PaaS) это много, можно с уверенностью говорить о том, что на базе этой платформе можно предоставлять комплексное обслуживание самым разнообразным клиентам.
Клиенты, в частности, могут рассчитывать на решение своих задач, связанных с облачной IT-инфраструктурой, IT-аутсорсингом, кибербезопасностью, сервисами по модели MSP (managed service profiver - профессиональных услуг).
Платформа позволяет транслировать опыт крупнейших корпораций на уровень среднего бизнеса, а по мере роста услуг SaaS (ПО как услуга) - и на сегмент малого бизнеса.
Платформа содержит решения, которые можно условно разделить на 6 основных направлений:
Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО ВымпелКом: «Мы видим большую востребованность и перспективы на рынке облачных ИТ-услуг в России. В современных реалиях облака становятся одним из наиболее доступных и эффективных инструментов развития ИТ-инфраструктуры и цифровизации. В beeline cloud мы собрали технологическую экспертизу и мультиоблачную инфраструктуру, которая доступна нашим клиентам, как в виде готовых сервисов, так и в виде индивидуальных проектов. Мы обеспечиваем один из самых высоких на рынке SLA, обеспечиваем сохранность данных и бесперебойность работы ИТ-систем наших заказчиков.
Подробнее об облаке - на сайте платформы
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теги: телеком "облачные услуги"
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