Анонсы: Simple Phone – смартфон за 400 евро без сервисов Google

MForum.ru
06.10.2022,
Базирующаяся в Словакии компания Simple Mobile Tools, разрабатывающая программное обеспечение с открытым кодом, выпустила свой первый смартфон.
Технически Simple Phone представляет собой обычный бюджетный смартфон на базе чипсета MediaTek Helio P60 с 6,53-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (48+8+5 Мп), 25 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4500 мАч.
Впрочем, ключевая особенность в программной составляющей. Simple Phone работает под управлением версии ОС Android без сервисов Google, которые из ПО полностью удалены. Для обеспечения работы стороннего ПО используется приложение microG, подменяющая API сервисов Google. Также присутствует собственный магазин приложений F-Droid. В части обновлений производитель обещает поддержку в течение 2 лет.
Цена Simple Phone составит 400 евро, начало продаж – 1 ноября.
© Антон Печеровый,
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