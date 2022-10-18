Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС

18.10.2022, MForum.ru

В Китае начались продажи недорого мультимедейного планшетного компьютера Cube iPlay 50, оснащенного 10,4-дюймовым дисплеем разрешением 1200*2000 точек.

Основа аппаратной части новинки – чипсет Unisoc T618, который дополнен 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. За автономность отвечает АКБ емкостью 6000 мАч. Также присутствуют стереодинамики, поддержка 4G (две SIM-карты), двухдиапазонный Wi-Fi, GPS, 5 Мп фронтальная и 8 Мп тыловая камеры.

Впрочем, интересен Cube iPlay 50 другим. Он поддерживает 3 варианта операционной системы. Первая – стандартная оболочка на базе Android. Вторая – адресованная юной аудитории Learning Education Edition, оснащенная функциями родительского контроля (время, разрешенные приложения) и возможностью синхронизации обучающих ресурсов. Третья – адресована пожилым людям, в которой интерфейс упрощается и адаптируется под слабое зрение. Собственно трехсистемность и является основой позиционирования устройства как планшета для всей семьи.

Цена Cube iPlay 50 составляет $80 за вариант 4+64 Гб, версия 6+128 Гб оценена в $111.