Развитие сетей: МегаФон рассказал о модернизации сети на Курском вокзале столицы

19.10.2022, MForum.ru

Мегафон сообщает о модернизации сети в одном из крупнейших транспортных хабов Москвы - Курском вокзале. По заявлениям оператора, это позволило вдвое нарастить скорость мобильного интернета, доступную пассажирам.

Курский транспортный узел - это около 70 тысяч пассажиров в день. Росту потока пассажиров поспособствовал запуск железнодорожной линии МЦД-2, а в 2023 году планируется открыть четвертую линию МЦД, которая свяжет города Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой.

МегаФон в рамках подготовки к росту нагрузок на сеть обновил оборудование сайтов, задействовал новые частотные диапазоны и построил несколько новых базовых станций. Оператор использует новую технологию управления трафиком, которая автоматически перераспределяет его между базовыми станциями. Это особенно актуально в часы наивысшей нагрузки на сеть - для Курского вокзала это время между 18 и 19 часов.

В результате, по данным оператора, качество покрытие сети выросло в 1.5 раза, а скорость мобильного интернет-доступа - в 2 раза!

Мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров, прибывающих на Курский вокзал. Более 70% от всего мобильного интернет-трафика абоненты расходуют на соцсети, мессенджеры и видеосервисы.

пресс-релиз МегаФон

Хочется отметить, что несмотря на проблемы с приобретением нового оборудования сотовой связи, МегаФон активно продолжает заботиться о модернизации и расширении сетей сотовой связи там, где трафик особенно востребован или принципиально необходим.

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теги: телеком МегаФон Москва развитие сетей