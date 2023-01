Анонсы: Lenovo ThinkPhone by Motorola представлен официально

06.01.2023, MForum.ru

Состоялся официальный анонс Lenovo ThinkPhone by Motorola. ThinkPhone построен на основе 6,6-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран также предлагает поддержку HDR10+.

Внутри находится чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, и вы можете выбрать 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ памяти.

Задняя панель изготовлена из легкого арамидного волокна (которое предположительно прочнее стали), а рама изготовлена из авиационного алюминия. Передняя часть покрыта стеклом Gorilla Glass Victus. Задняя часть украшена специальным логотипом ThinkPhone. В части защиты от внешних условий, ThinkPhone имеет сертификаты IP68 и MIL-STD 810H, поэтому он выдержит падение с высоты до 1,25 метра и плавание на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут.

Lenovo ThinkPhone by Motorola оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Зарядное устройство входит в комплект поставки.

На задней панели Lenovo ThinkPhone by Motorola размещена 50 Мп основная камера с апертурой f/1,8, которая объединяет четыре пикселя в один для получения пикселей размером 2,0 мкм. Эта камера поддерживает как PDAF, так и OIS. Дополняет основной сенсор сверхширокоугольный модуль на 13 МП с апертурой f/2.2 и функцией Macro Vision. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом.

Впрочем, ThinkPhone – не совсем обычный черный телефон для повседневного использования. Во-первых, он получил специальную красную клавишу, которую можно настроить для выполнения различных задач — открыть приложение Walkie Talkie через Microsoft Teams или открыть бизнес-приложение или приложение для работы в полевых условиях.

ThinkPhone обеспечивает настоящую интеграцию с ноутбуками Lenovo ThinkPad, включая возможность подключения Think 2 Think на основе Motorola Ready For. Он позволяет синхронизировать ThinkPhone с ThinkPad и передавать скопированный текст, фотографии, документы, а также перетаскивать файлы, обмениваться уведомлениями, использовать телефон в качестве веб-камеры и открывать любое приложение Android на экране ноутбука с Windows. ThinkPhone будет поставляться с предустановленными приложениями Microsoft 365, Outlook и Teams.

Заслуживает внимания и Moto KeySafe —отдельный процессор, который добавляет уровень безопасности — он будет хранить PIN-коды и пароли, криптографические ключи и другие конфиденциальные данные в защищенной от несанкционированного доступа среде. И наконец, Moto OEMConfig или Moto Device Manager позволят ИТ-администраторам удаленно настраивать Lenovo ThinkPhone для бизнес-клиентов.

Lenovo ThinkPhone от Motorola поступит в продажу в США, Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и некоторых странах Азии в ближайшие месяцы. Цена пока не объявлена. При этом следует помнить, что новинка представляет собой решение B2B и невысокой его стоимость точно не будет.