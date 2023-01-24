VoLTE: 4G/VoLTE обслуживает уже 75% голосового трафика абонентов МегаФон в Московском регионе

MForum.ru
24.01.2023,
Такие данные приводит МегаФон со ссылкой на анализ трафика в январе 2023 года - сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент оператора в регионе.
Использование VoLTE быстро растет - за 2 года трафик вырос вдвое, это свидетельствует об интенсивном обновлении базы смартфонов на руках у пользователей. В свою очередь, это связано с тем, что поддержка VoLTE появилась уже и в моделях низкого ценового сегмента. Доля устройств с поддержкой VoLTE составляет 89%. Наиболее популярные модели в абонбазе МегаФон в Московском регионе - Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 7 и Xiaomi Redmi 9A.
Во многих моделях смартфонов поддержка VoLTE активируется автоматически, в отдельных моделях ее необходимо включить в настройках.
Для хорошей работы VoLTE требуется соблюдение двух условий - желательно, чтобы аппарат с поддержкой VoLTE был не только у вас, но и у вашего собеседника. Во время разговора аппарат должен находиться в зоне уверенного покрытия сети сотовой связи. В Московском регионе в сети МегаФон оба этих условия соблюдаются часто.
В целом МегаФон и МТС - бесспорные лидеры "большой четверки" по внедрению VoLTE в России, по числу регионов и распространенности поддержки VoLTE.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон VoLTE Москва Московский регион
Публикации по теме:
20.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в 2022 году провел рефарминг частот в 24 регионах России / MForum.ru
10.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон продолжает развития сети в Карелии - в Сортавальском районе выросли скорости / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в мессенджерах / MForum.ru
21.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии - на Голубых озерах / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Параметры дисплея Oppo Find X6 стали известны до анонса / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto G53 и Moto G73 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme V30 замечен в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: В Японии представлены плееры Walkman нового поколения / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Может появиться еще одна версия Moto G53 / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Представлен LeTV S1 Pro в стиле iPhone 14 Pro / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P60 и P60 Pro представят в марте / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Redmi 12C появится в феврале / MForum.ru