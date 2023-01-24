VoLTE: 4G/VoLTE обслуживает уже 75% голосового трафика абонентов МегаФон в Московском регионе

24.01.2023, MForum.ru

Такие данные приводит МегаФон со ссылкой на анализ трафика в январе 2023 года - сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент оператора в регионе.

Использование VoLTE быстро растет - за 2 года трафик вырос вдвое, это свидетельствует об интенсивном обновлении базы смартфонов на руках у пользователей. В свою очередь, это связано с тем, что поддержка VoLTE появилась уже и в моделях низкого ценового сегмента. Доля устройств с поддержкой VoLTE составляет 89%. Наиболее популярные модели в абонбазе МегаФон в Московском регионе - Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 7 и Xiaomi Redmi 9A.

Во многих моделях смартфонов поддержка VoLTE активируется автоматически, в отдельных моделях ее необходимо включить в настройках.

Для хорошей работы VoLTE требуется соблюдение двух условий - желательно, чтобы аппарат с поддержкой VoLTE был не только у вас, но и у вашего собеседника. Во время разговора аппарат должен находиться в зоне уверенного покрытия сети сотовой связи. В Московском регионе в сети МегаФон оба этих условия соблюдаются часто.

В целом МегаФон и МТС - бесспорные лидеры "большой четверки" по внедрению VoLTE в России, по числу регионов и распространенности поддержки VoLTE.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон VoLTE Москва Московский регион