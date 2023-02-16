Развитие сетей: МегаФон добавил скорости мобильному интернету в Красноярске

MForum.ru
16.02.2023,
Как сообщает оператор, усилия по модернизации сети плюс рефарминг диапазона 1800 МГц под LTE привели к тому, что скорость мобильного интернета в городе выросла в 1.5 раза. Емкость сети выросла на треть. Средняя скорость по результатам замеров теперь достигает внушительного показателя 35 Мбит/с, а максимум может превышать 100 Мбит/с.
«Модернизация сети стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности горожан – на сегодня уже 94% всего объема передачи данных в Красноярске приходится именно на сеть 4G. Наши технические специалисты перенастроили сотни базовых станций, чтобы пользователи интернета могли с комфортом смотреть видео онлайн, размещать фото, звонить по видеосвязи и пользоваться любыми приложениями», – говорит директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.
МегаФон немало поработал в Красноярском крае в 2022 году - связь улучшена в 160 населенных пунктах. Модернизация затронула, в частности, такие крупные города края, как Зеленогорск, Железногорск, Енисейск и Ачинск. Модернизация также прошла в районных центрах и небольших селах и деревнях, таких как Снежница, Васильевка, Марьевка и других.
В Красноярске МегаФон поддерживает услуги VoLTE.
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теги: развитие сетей Красноярский край МегаФон
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