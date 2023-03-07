Микроэлектроника: Япония может возобновить поставки в Южную Корею материалов для производства чипов

MForum.ru
07.03.2023,
Токио проведет переговоры с Сеулом об отмене японского контроля над экспортом в Южную Корею материалов для производства полупроводников, введенного в 2019 году. Об этом рассказала Kyodo News+.
У таких событий есть две основных причины. Во-первых, в Сеуле сформировали план "урегулирования спора о компенсации труда во время войны с Японией" (да, речь о событиях Второй мировой войны). Именно после корейских требований компенсаций для всех, кто вынужден был работать на Японию в годы оккупации, Япония ужесточила контроль за поставками в Южную Корею трех ключевых материалов: фторированного полиамида, фоторезистов и фтороводорода, которые необходимы для производства чипов и экранов дисплеев смартфонов.
Во-вторых, в Сеуле готовы приостановить процесс спора во ВТО, куда Южная Корея немедленно пожаловалось после решения японского правительства в 2019 году ужесточить экспортный контроль упомянутых материалов в Южную Корею, а также исключить эту страну из списка партнеров с преференциями.
Если итог переговоров будет позитивным, то в выигрыше окажутся обе стороны, для южнокорейских производителей упростится доступ к лучшим в мире фоторезистам, а японские производители материалов смогут восстановить доходы, которые они утратили из-за политических ограничений.
Интересно, коснется ли это как-то России? В свое время, когда в 2019 году разгорелся этот конфликт, были разговоры, что Россия готова поставлять в Южную Корею фтороводород. Не знаю, дошли ли эти идеи до практической реализации или так и остались разговорами.
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теги: микроэлектроника
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