Микроэлектроника: Хотите завод Intel? Дайте больше субсидий

MForum.ru
08.03.2023,
Примерно такую позицию заняла Intel в отношении инвестирования в Германии. Компания хотела бы получить дополнительные субсидии на 4-5 млрд евро.
Ранее Intel заключила сделку в рамках которой собиралась заняться сооружением завода в Магдебурге. Этот проект Германия обещала поддержать госсубсидиями на сумму $7,2 млрд (6.8 млрд евро). Начало строительства намечалось на конец 2022 года, но пока откладывается из-за экономических трудностей - выросла стоимость как энергии, так и строительных материалов.
Говорить о том, что Intel обязательно получит все, что просит, вряд ли возможно. За германские инвестиции в развертывание полупроводниковых производств идет немалая конкуренция, в частности, возможностью получения субсидий под строительство фабов в Европе интересуются также TSMC и Samsung Electronics.
Деньги в Европе найдутся, тем более, что поставлена цель удвоить свою долю на международном рынке производства полупроводников. Но любым серьезным решениям по инвестициям должна предшествовать неспешная процедура одобрения их в Еврокомиссии. Кроме того, в Intel готовы получить часть господдержки в Германии, если не деньгами, то налоговыми льготами или энергетическими субсидиями.
Не стоит думать, что американская Intel хочет построить завод в Магдебурге за счет немцев. Американцы также готовы к немалым инвестициям. Конкретно в Магдебурге планировалась суммарная стоимость проекта в 17 млрд евро, а теперь в Intel считают необходимым вложить 30 млрд евро. Компания рассчитывала на то, что правительство Германии обеспечит субсидирование порядка 40% от стоимости проекта.
Другие европейские проекты Intel, как сообщает Bloomberg, продолжают расширяться - это касается, в частности, научно-исследовательского центра во Франции и развития производства микросхем в Ирландии.
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теги: микроэлектроника
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