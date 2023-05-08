Анонсы: Представлен Nokia 106 (2023)

MForum.ru
08.05.2023,
Nokia представила защищенный функциональный телефон Nokia 106 (2023). Nokia 106 получил те же возможности, что и новый Nokia 105 4G (2023), но с некоторыми обновленными функциями. В частности в Nokia 106 есть музыкальный плеер и игра Snake, которых нет в 105 4G (2023).
Напомню, функции Nokia 105 включают беспроводное FM-радио, фонарик и традиционное меню вызовов. В Nokia 106 есть MP3-плеер (для хранения музыки нужно установить карту microSD), игра «Змейка» и фонарик. Он предлагает до 22 дней в режиме ожидания и 12 часов в режиме разговора. Nokia 106 выпускается в трех цветах: красном, голубом и черном. Информации о цене и сроках релиза новинки пока нет.
© Антон Печеровый,
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