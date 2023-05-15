Слухи: Nubia Z60 Fold получит 7,3-дюймовый дисплей

MForum.ru
15.05.2023,
В последнее время многие компании начали работать над складными смартфонами, в частности Tecno и Google. Теперь к ним может присоединиться бренд Nubia, принадлежащий китайской компании ZTE.
Предполагается, что первая складная модель ZTE будет называться Nubia Z60 Fold, ее модельный номер – NX801J. Если верить слухам, диагональ экрана новики составит 7,3 дюйма, технология экрана – AMOLED. Основной аппаратной платформы станет чипсет Qualcomm 8-й серии, хотя модель чипа пока не уточняется. Объем ОЗУ составит 12 Гб, встроенной памяти – 256 ГБ или 512 ГБ. Емкость АКБ составит 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки – 100 Вт. По данным источника, nubia Z60 Fold поступит в продажу в четвертом квартале этого года, то есть в период с октября по декабрь, в трех цветовых решениях (варианты цвета пока не называются).
© Антон Печеровый,
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