Микроэлектроника: Глава YMTC волнуется о перспективах глобализации чиповой индустрии

MForum.ru
30.06.2023,
Чэнь Наньсян, председатель и исполняющий обязанности гендиректор YMTC усомнился в том, что мировая полупроводниковая промышленность сможет реализовать прогноз о достижении объема продаж в 1 трлн к 2030 году. Об этом сообщает Reuters.
Он связывает свои сомнения с тем, что росту рынка препятствует геополитика и озабоченность национальной безопасностью «некоторых стран» - вежливый кивок в сторону США и союзников «Океании». «Добавляется много политического контента», - уверен он.
«Наша отрасль циклична, и у каждого предприятия есть свои способы, как справиться с этим циклом. Высокая степень неопределенности, с которой мы сталкиваемся, связана с разрушением глобализации».
Современное производство чипов включает в себя более тысячи действий, требуя использования интеллектуальной собственности, инструментов и химикатов со всего мира. Нарушения работы глобальных цепочек поставок нарушают слаженную работу этого механизма, что приводит к росту цен и сроков, поскольку предприятиям приходится выстраивать их заново, прежде всего, с ориентацией на местных поставщиков.
YMTC уже находится под экспортными ограничениями США, этой компании нельзя поставлять американские товары без специальных лицензий, которые сложно получить.
В частности, по словам Чэнь, «YMTC, которой я руковожу, более не может закупать детали и компоненты для оборудования, которое мы приобрели на законных основаниях. Если это справедливо, пожалуйста, установите некоторые справедливые правила, чтобы мы производитель мог выкупить у нас оборудование, которое он не может более обслуживать».
Интересный заход. Найдет ли он отклик в США? Сомнительно. Можно ли поверить, что у китайцев не получается самостоятельно поддерживать работу американского оборудования без участия поставщика? Мне трудно в это поверить. Российские производства десятилетиями поддерживаю работоспособность изрядно поношенного оборудования, ранее приобретенного в Европе. Скорее могу поверить в то, что китайцы действительно хотели бы получить хотя бы часть денег обратно, чтобы закупить оборудование вместо американского. Возможно, что они начали упоминать байбэк для того, чтобы попробовать добиться от США возобновления поставок хотя бы деталей и компонентов для ранее купленного оборудования.
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теги: микроэлектроника Китай YMTC
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