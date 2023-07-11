Кадры: Артём Пуликов назначен коммерческим директором рекламного бизнеса МТС

MForum.ru
11.07.2023,
Артём Пуликов назначен коммерческим директором рекламного бизнеса МТС, он будет отвечать за разработку и реализацию коммерческой стратегии, а также участвовать в создании и развитии новых продуктов для рынка на базе активов AdTech-вертикали.
Артём займется монетизацией всего пула AdTech группы МТС (DSP, SSP и DMP платформы), с использованием внешнего рекламного инвентаря и собственного инвентаря экосистемы МТС. В частности, среди его задач - объединение и бандлирование рекламных продуктов МТС по всей воронке продаж, увязывание рекламы в SMS и мессенджерах с digital рекламой, выстраивание отношений с новыми и текущими клиентами и партнерами, за продуктовые и технологические коллаборации, с целью увеличения рекламной выручки МТС.
«На мой взгляд, МТС – самая перспективная компания на российском AdTech-рынке с огромным потенциалом. Её абонентская база – около 80 млн абонентов – это колоссальный объем больших данных, на базе которых можно строить прорывные рекламные продукты взамен тех, которые ушли с рынка в прошлом году. Благодаря последним технологическим разработкам и приобретениям МТС – Buzzoola и Segmento – мы сможем предложить нашим клиентам максимально эффективные решения. Помимо этого, рекламный бизнес МТС – это отличная команда профессионалов, которые близки мне по духу. И для меня большая честь стать её частью», - отметил Артём Пуликов, коммерческий директор рекламного бизнеса МТС.
Ранее Артём Пуликов был зам. генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса "Газпром-медиа". Карьеру в индустрии рекламы Артём начал в 2008-м, когда стал руководителем группы продаж в Rutube. В 2011–2014 гг. занимал должность директора по продажам Gazprom-Media Digital. В 2014-м стал главой интернет-бизнеса «МаксимаТелеком», где отвечал за монетизацию данных сети Wi-Fi и цифровые рекламные продукты. В 2019 г. стал генеральным директором «Квант» — совместного предприятия «МаксимаТелеком» и холдинга «Газпром-медиа» в сфере AdTech, больших данных и digital-рекламы.
Инструментарий рекламного бизнеса МТС включает:
Все рекламные технологии компании работают на базе Big Data МТС, в основе которой аудитория в 65 миллионов абонентов, давших согласие на получение рекламы.
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теги: МТС кадры AdTech
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