Анонсы: Vivo Pad Air в Китае оценен в 1799 юаней

14.08.2023, MForum.ru

На прошлой неделе в Китае Vivo анонсировала планшет Vivo Pad Air, однако данных о цене и доступности устройства раскрыто не было. Теперь этот пробел заполнен – новинка будет поставляться в четырех конфигурациях по стартовой цене 1799 юаней ($248).

Vivo Pad Air оснащен 11,5-дюймовым экраном с разрешением 2,8K c частотой обновления 144 Гц, соотношением сторон 3:2, 10-битным цветом и цветовой гаммой P3. Также Vivo Pad Air поддерживает стилус Vivo Pencil 2. Спереди у него находится 5-мегапиксельная фронтальная камера, на задней панели — 8-мегапиксельная камера без вспышки.

Vivo Pad Air предлагает аудиосистему с четырьмя динамиками и батарею емкостью 8500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Устройство базируется на чипсете Snapdragon 870, оснащено оперативной памятью LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Vivo Pad Air работает под управлением Android 13 с OriginOS 3.0 (вариант для планшетов).

Что касается коммуникационных возможностей, в активе устройства Wi-Fi с частотой до 5 ГГц, Bluetooth 5.2, NFC и USB-C (USB 3.0). Задняя часть корпуса выполнена из металла. Толщина Vivo Pad Air 6,67 мм, вес 530 граммов.

Vivo Pad Air выпускается в четырех конфигурациях ОЗУ и встроенной памяти: 8+128, 8 + 256, 12+256, 12+512 Гб. Их цены составляют 1799 / 1999 /2299 / 2599 юаней, соответственно. Купить новинку можно в трех цветах – Free Blue, Brave Power и Easy Silver. В Китае Vivo Pad Air уже доступен для предварительного заказа, начало отгрузок – 18 августа. О доступности новинки за пределами Китая информации нет.