Облачные услуги: CloudMTS предлагает защиту от DDoS на базе партнерской платформы Qrator Labs

MForum.ru
30.08.2023,
DDoS - популярная в последние пару десятков лет атака на ресурсы и сервисы в интернете, основанная на формировании постоянного потока запросов с зараженных устройств. Таких устройств может быть сотни тысяч, география из расположения может быть чрезвычайно разнообразной. Соответственно трафик с них похож на обычную активность пользователей, что усложняет нейтрализацию подобных атак.
По данным Qrator Labs за первые 6 месяцев 2023 года общее число нападений вновь выросло, на 40% год к году. Чаще всего атаки нацелены на финансовый сегмент (44,34%), также наибольшей угрозе подвергаются электронная коммерция (13,68%) и онлайн образование (11,32%).
Для клиентов услуги, весь трафик, приходящий к защищенному ресурсу, перенаправляется в партнерскую сеть Qrator Labs. В ней трафик подвергается анализу на всех уровнях стека протоколов, включая уровень приложений (L7 модели OSI). После обработки различными алгоритмами, очищенный клиентский трафик направляется к защищенному приложению через публичную сеть или по L2 VPN.
Этот подход позволяет защититься от DDoS во многих случаях, причем пользователи сохраняют возможность пользования интернет-ресурсом или приложением "без гаданий по капче".
Решение вполне актуальное.
«По данным МТС RED, в первом квартале 2023 года число DDoS-атак на Россию выросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сложность при защите от подобного рода вмешательств состоит в том, что их трафик достаточно трудно отличить от действий обычного пользователя. Наш сервис на основе решений Qrator Labs позволяет решить данную проблему и защитить приложения от DDoS-атак любой мощности», - отметила директор по развитию продуктов CloudMTS Вера Баева.
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теги: МТС облачные услуги облачные сервисы DDoS
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