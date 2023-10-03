Слухи: Видео распаковки Google Pixel 8 появилось в сети

MForum.ru
03.10.2023,
Google представит новую серию Pixel 8 уже завтра, 4 октября. Однако утечек по этой новинке было так много, что о ней почти все известно. На канале PBKreviews, специализирующимся на видео разборки и дроп-тестах, даже появилось видео распаковки новинки.
Комплект поставки Google Pixel 8 минимален – помимо самого телефона в коробке нашлось место для инструкции и кабеля USB C — C и адаптера USB C — A. Героем ролика стал Google Pixel 8 в цвете «орех» с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Аппаратная платформа Google Pixel 8 построена на чипсете Google Tensor G3, 6,2-дюймовый экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Тыловая камера включает в себя 50 Мп основной сенсор и 12 Мп сенсор с ультраширокоугольным объективом, также умеющим выполнять макросъемку. Фронтальная камера – 10,5 Мп.
Цена Google Pixel 8 начинается от отметки $699, что на $100 дороже прошлогоднего Pixel 7. В тоже время, стоимость Pixel 8 Pro не изменится – аналогично Pixel 7 Pro его цена начинается от $899. Также отметим, что предварительные заказы Google Pixel 8 будут включать Pixel Buds Pro и Pixel Watch 2 для модели Pro.
© Антон Печеровый,
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