Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - еще два малых села Сибири впервые вышли на связь

14.11.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о том, что стал первым оператором, который поставил базовые станции GSM/LTE в поселке Сохновка Назаровского района и в деревне Комарово Большемуртинского района. Благодаря этому, доступ к голосовой связи, включая VoLTE, и мобильному интернету 4G получили более 700 человек.

До посёлка Сохновка ехать на машине из Красноярска почти три часа. Это небольшой населенный пункт с населением в 443 человека. Деревня Комарово Большемуртинского района еще меньше – несколько улиц, частные жилые постройки и продуктовый магазин. Здесь постоянно проживают 203 человека. В основном, они заняты подсобным хозяйством и выращиванием агрокультур.

Как заявляет МегаФон, местным жителям стал доступен мобильный интернет со средней скоростью 60 Мбит/с.

«Когда мы разрабатываем технические решения для строительства телеком‑объектов в малых населённых пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить стабильное покрытие на максимальной территории. Например, базовая станция в Сохновке улучшила качество сигнала на участке автодороги, по которой ежедневно ездят легковые машины и большегрузы в Шарыпово и Ужур», - добавил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

МегаФон активно развивает сеть в Красноярском крае. Только в 2023 году оператор сообщал о росте средних скоростей в Красноярске за счет проведенной модернизации, улучшении связи в Верхнеусинском, и в Ношино.

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теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край

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