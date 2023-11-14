Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - еще два малых села Сибири впервые вышли на связь

MForum.ru
14.11.2023,
МегаФон сообщает о том, что стал первым оператором, который поставил базовые станции GSM/LTE в поселке Сохновка Назаровского района и в деревне Комарово Большемуртинского района. Благодаря этому, доступ к голосовой связи, включая VoLTE, и мобильному интернету 4G получили более 700 человек.
До посёлка Сохновка ехать на машине из Красноярска почти три часа. Это небольшой населенный пункт с населением в 443 человека. Деревня Комарово Большемуртинского района еще меньше – несколько улиц, частные жилые постройки и продуктовый магазин. Здесь постоянно проживают 203 человека. В основном, они заняты подсобным хозяйством и выращиванием агрокультур.
Как заявляет МегаФон, местным жителям стал доступен мобильный интернет со средней скоростью 60 Мбит/с.
«Когда мы разрабатываем технические решения для строительства телеком‑объектов в малых населённых пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить стабильное покрытие на максимальной территории. Например, базовая станция в Сохновке улучшила качество сигнала на участке автодороги, по которой ежедневно ездят легковые машины и большегрузы в Шарыпово и Ужур», - добавил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.
МегаФон активно развивает сеть в Красноярском крае. Только в 2023 году оператор сообщал о росте средних скоростей в Красноярске за счет проведенной модернизации, улучшении связи в Верхнеусинском, и в Ношино.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край
--
Публикации по теме:
16.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - порт Бухта Север на Таймыре стала самой северной точкой на карте МТС / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии в Красноярском крае - Ношино / MForum.ru
13.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Владимирская область, Якутия и Красноярский край / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон улучшил мобильную связи в Красноярском крае - Верхнеусинское / MForum.ru
18.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон провел модернизацию телеком-инфраструктуры в жилых районах Красноярска / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru
09.11. [Новинки] Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Power 5G (2024) появился на рендерах / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит многоуровневый CMOS-датчик Sony Lytia / MForum.ru