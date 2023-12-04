Слухи: Неанонсированный Nothing Phone замечен в BIS

MForum.ru
04.12.2023,
Новое загадочное устройство от Nothing появилось на сайте индийского центра сертификации BIS. Устройство имеет номер модели A142, что примерно соответствует существующим правилам присвоения номеров моделей в линейке Nothing Phone.
Напомню, номер модели оригинального Nothing Phone — A063, а Nothing Phone 2 — A065. К неанонсированному смартфону также присоединяется новый аккумулятор, сертифицированный под номером модели NT03.
Информации о новом устройстве по-прежнему мало, но другой источник информации в отрасли недавно предположил, что Nothing работает над бюджетным устройством под номером модели AIN142, которое выйдет на рынок как Nothing Phone 2A. Эта же утечка сопровождалась каким-то размытым изображением, на котором изображена знакомая задняя панель Nothing с интерфейсом Glyph.
Что касается технических характеристик, единственные приблизительные и неподтвержденные подробности, включают в себя 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с круглым вырезом для сэлфи-камеры.
© Антон Печеровый,
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