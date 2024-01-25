Носимые устройства: Фитнес-трекеры уступили дорогу умным часам

MForum.ru
25.01.2024,
МТС делится оценками рынка носимых гаджетов. В 2023 году в России было продано 8 млн умных часов, фитнес-трекеров и детских часов-геолокаторов на сумму в 51,3 млрд рублей (+41% гг в штуках, +24% гг в рублях). Основной спрос пришелся на умные часы - 72% рынка в штуках, почти 90% - в деньгах.
Еще совсем недавно доля фитнесс-трекеров была намного большей, но тренд на падение интереса к этим устройствам вполне нагляден - с 2019 года доля фитнес-трекеров в продажах сократилась с 56% до 7%.
Это объяснимо, прежде всего, снижением цены умных часов - заметно расширился ассортимент устройств в сегменте до 20 тысяч рублей. Средняя цена умных часов в 2023 году снизилась на 27%, на фитнес трекеры - на 10%, на детские умные часы - на 3%.
Всего в РФ в прошедшем году продано 5,8 млн умных часов на общую сумму в 45,8 млрд рублей (+82% гг в штуках, +32% гг в деньгах). Средняя цена устройства составила 7,9 тысяч рублей. На первом месте, как обычно, остаются изделия Apple с долей в 39% (в штуках), далее следуют Samsung (13%) и Huawei (12%).
Фитнес трекеры скатились до 20% объема продаж в штуках, это 1,6 млн устройств на сумму в 3,8 млрд рублей. Сокращение продаж год к году - на 13% в штуках, на 21% в деньгах.
Детские умные часы, которые нравятся далеко не всем детям, никогда не пользовались большим спросом, но своя небольшая ниша у них сохраняется, 3% рынка в штуках и 1% - в деньгах.
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теги: носимые устройства цифры умные часы фитнесс-браслеты фитнесс-трекеры детские умные часы
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