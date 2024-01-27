Строительство ВОЛС: Развертывание подземного волокна стоит более чем вдвое дороже, чем воздушного

MForum.ru

Строительство ВОЛС: Развертывание подземного волокна стоит более чем вдвое дороже, чем воздушного

27.01.2024, MForum.ru

Во многих странах чиновники, да и некоторые граждане, высказывают недовольство воздушными линиями связи, дескать, выглядит некрасиво.

 

 

С этим не поспоришь, на фото с одной из улиц Рязани представлен далеко не самый «жесткий» вариант, как могут выглядеть «воздушки».

Так то оно так, но следует понимать «цену вопроса», когда звучат призывы зарывать оптоволокно под землю. Это не только усложнение и замедление поиска неисправностей и ремонта, это также и заметные дополнительные затраты.

Ассоциация оптоволоконной широкополосной связи (FBA) в партнерстве с консалтинговой фирмой Cartesian, чтобы определить, что именно входит в затраты на развертывание оптоволокна и как эти затраты меняются с течением времени. Об этом рассказывает fiercetelecom.

Один из ключевых выводов исследования кажется очевидным - прокладывать оптоволокно под землей обычно дороже, чем пробрасывать его по воздуху. Согласно отчету FBA и Cartesian, средняя стоимость подземного развертывания составляет $16,25 за фут ($53,3 за метр).

Для исследования было собрана информация от поставщиков и подрядчиков в 35 штатах. Большинство (70%) заявили, что используют комбинацию подземных и воздушных методов строительства, 25% сообщили что используют только подземную прокладку, 5% используют исключительно воздушное оптоволокно.

Почему при высокой цене многие компании все же активно применяют подземную прокладку ВОЛС?

Причин для этого немало. Например, такой подход предпочтителен в районах, где неблагоприятны погодные условия, например, нередки торнадо. Иногда приходится копать из-за того, что затруднен доступ к опорам или есть риски разрыва кабеля из-за других факторов.

Затраты на рабочую силу составляют основную часть затрат, как при воздушном, так и при подземном строительстве. По отзывам респондентов, затраты на рабочую силу составляют около 73% стоимости подземных работы и 67% затрат на воздушное строительство. Доля затрат на оплату труда, как видим, примерно в 2 раза выше, чем на материалы.

Таким образом, основной способ для операторов повысить эффективность бизнеса - это попытки сэкономить на стоимости рабочей силы.

Влияние плотности населения

На затраты влияет и плотность населения. Как правило, затраты на развертывание ВОЛС выше в густозаселенных районах, как при подземных, так и при воздушных методах. При этом подземное размещение по прежнему обходится намного дороже, чем воздушное. Средняя стоимость подземного развертывания в городских районах (примерно от 50 домов на милю) составляет $76,26 за метр, тогда как средняя стоимость строительства воздушек не превышает $21,45 за метр (в 3,55 раз дешевле!). Это логично, при подземных методах развертывания приходится конкурировать за пространство со множеством других коммуникаций и подземных объектов - канализацией, энерго-, газо-, водоснабжением, дорогами и т.п.

Технологии строительства

Исследователи утверждают, что прокладка траншей остается самым дешевым методом строительства подземных сооружений и оценивается в среднем в $39,36 за метр. Может показаться странным, но использование плуга (plownig), метод который традиционно считается недорогим, по данным исследователей, показывает средние затраты в $55,8 за метр.

Направленное бурение было наиболее часто упоминаемым методом, который упоминали респонденты (со средней стоимостью в $49,3 за метр), но этот метод показывает самый большой разброс себестоимости, нередко превосходя по цене все другие методы.

Некоторые применяют метод прокладки микротраншей, а также - комбинирование методов.

Зачастую выбор метода не является свободным, а диктуется тем, какие варианты доступны в данном конкретном месте.

Ожидаемо каменистая почва - самая дорогая среда для прокладки оптоволокна - $65,6 за метр. Мягкая земля - самая дешевая, $32,8 за метр. Ситуация осложняется, если местность насыщена водой, либо есть какие-то другие проблемы, затрудняющие и удорожающие прокладку кабеля под землей.

Какой вывод напрашивается из этих данных?

Было бы очень неразумно придерживаться догмы - воздушек быть не должно. Мы живем в реальном мире, а затраты операторов на прокладку ВОЛС (и поддержание их работы) затем предстоит покрывать населению, поскольку эти затраты безусловно учитываются тарифами. Каждый раз, когда разница между стоимостью воздушной ВОЛС и подземной достигает 2х - 3х, стоит задуматься, каким из методов стоит разрешить пользоваться оператору. Понятно, что есть случаи, когда ради сохранения красоты места, например, района исторической застройки, следует идти на повышенные расходы. Но вряд ли мы настолько богаты, чтобы потянуть зарывание под землю всей инфраструктуры российских операторов, использующих ВОЛС.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: ВОЛС подземные линии связи воздушные линии связи

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Московской области - за год более 111 тысяч домохозяйств подключены к гигабитному интернету / MForum.ru

04.01. [Новости компаний] Фиксированный доступ: PLDT протестировала 50G PON на Филиппинах / MForum.ru

30.12. [Новости компаний] Фиксированный доступ: Zyply Fiber предложил абонентам домашний интернет 50G за $900 в месяц / MForum.ru

26.12. [Новости компаний] Частные облака: Аналитика CloudMTS по ЦФО / MForum.ru

25.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Московском регионе - фиксированный и мобильный доступ к интернету получили более 300 тысяч жителей / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

26.01. [Новинки] Анонсы: Infinix расширила линейку Smart 8, представив Smart 8 Pro / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 5G дебютировал со Snapdragon 4 Gen 2 и зарядкой 80 Вт / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Realme Note 50 – экран 90 Гц при цене $65 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Moto G24 Power / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 7 с топовым Snapdragon 8 Gen 3 представят в феврале / MForum.ru

24.01. [Новинки] Анонсы: Moto G04 и Moto G24 представлены официально / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Появилась информация о флагманском чипсете Exynos 2500 / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Планшет Samsung на базе Exynos 1280 замечен в Geekbench / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Неизвестный телефон iQOO получит новый чип Snapdragon SM8365 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен первый смартфон новой серии от Vivo – Vivo G2 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 получат 7 лет программной поддержки / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Reno 11F 5G / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 12R замечен в базе данных NBTC / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G / MForum.ru

15.01. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: