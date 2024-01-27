Строительство ВОЛС: Развертывание подземного волокна стоит более чем вдвое дороже, чем воздушного

27.01.2024, MForum.ru

Во многих странах чиновники, да и некоторые граждане, высказывают недовольство воздушными линиями связи, дескать, выглядит некрасиво.

С этим не поспоришь, на фото с одной из улиц Рязани представлен далеко не самый «жесткий» вариант, как могут выглядеть «воздушки».

Так то оно так, но следует понимать «цену вопроса», когда звучат призывы зарывать оптоволокно под землю. Это не только усложнение и замедление поиска неисправностей и ремонта, это также и заметные дополнительные затраты.

Ассоциация оптоволоконной широкополосной связи (FBA) в партнерстве с консалтинговой фирмой Cartesian, чтобы определить, что именно входит в затраты на развертывание оптоволокна и как эти затраты меняются с течением времени. Об этом рассказывает fiercetelecom.

Один из ключевых выводов исследования кажется очевидным - прокладывать оптоволокно под землей обычно дороже, чем пробрасывать его по воздуху. Согласно отчету FBA и Cartesian, средняя стоимость подземного развертывания составляет $16,25 за фут ($53,3 за метр).

Для исследования было собрана информация от поставщиков и подрядчиков в 35 штатах. Большинство (70%) заявили, что используют комбинацию подземных и воздушных методов строительства, 25% сообщили что используют только подземную прокладку, 5% используют исключительно воздушное оптоволокно.

Почему при высокой цене многие компании все же активно применяют подземную прокладку ВОЛС?

Причин для этого немало. Например, такой подход предпочтителен в районах, где неблагоприятны погодные условия, например, нередки торнадо. Иногда приходится копать из-за того, что затруднен доступ к опорам или есть риски разрыва кабеля из-за других факторов.

Затраты на рабочую силу составляют основную часть затрат, как при воздушном, так и при подземном строительстве. По отзывам респондентов, затраты на рабочую силу составляют около 73% стоимости подземных работы и 67% затрат на воздушное строительство. Доля затрат на оплату труда, как видим, примерно в 2 раза выше, чем на материалы.

Таким образом, основной способ для операторов повысить эффективность бизнеса - это попытки сэкономить на стоимости рабочей силы.

Влияние плотности населения

На затраты влияет и плотность населения. Как правило, затраты на развертывание ВОЛС выше в густозаселенных районах, как при подземных, так и при воздушных методах. При этом подземное размещение по прежнему обходится намного дороже, чем воздушное. Средняя стоимость подземного развертывания в городских районах (примерно от 50 домов на милю) составляет $76,26 за метр, тогда как средняя стоимость строительства воздушек не превышает $21,45 за метр (в 3,55 раз дешевле!). Это логично, при подземных методах развертывания приходится конкурировать за пространство со множеством других коммуникаций и подземных объектов - канализацией, энерго-, газо-, водоснабжением, дорогами и т.п.

Технологии строительства

Исследователи утверждают, что прокладка траншей остается самым дешевым методом строительства подземных сооружений и оценивается в среднем в $39,36 за метр. Может показаться странным, но использование плуга (plownig), метод который традиционно считается недорогим, по данным исследователей, показывает средние затраты в $55,8 за метр.

Направленное бурение было наиболее часто упоминаемым методом, который упоминали респонденты (со средней стоимостью в $49,3 за метр), но этот метод показывает самый большой разброс себестоимости, нередко превосходя по цене все другие методы.

Некоторые применяют метод прокладки микротраншей, а также - комбинирование методов.

Зачастую выбор метода не является свободным, а диктуется тем, какие варианты доступны в данном конкретном месте.

Ожидаемо каменистая почва - самая дорогая среда для прокладки оптоволокна - $65,6 за метр. Мягкая земля - самая дешевая, $32,8 за метр. Ситуация осложняется, если местность насыщена водой, либо есть какие-то другие проблемы, затрудняющие и удорожающие прокладку кабеля под землей.

Какой вывод напрашивается из этих данных?

Было бы очень неразумно придерживаться догмы - воздушек быть не должно. Мы живем в реальном мире, а затраты операторов на прокладку ВОЛС (и поддержание их работы) затем предстоит покрывать населению, поскольку эти затраты безусловно учитываются тарифами. Каждый раз, когда разница между стоимостью воздушной ВОЛС и подземной достигает 2х - 3х, стоит задуматься, каким из методов стоит разрешить пользоваться оператору. Понятно, что есть случаи, когда ради сохранения красоты места, например, района исторической застройки, следует идти на повышенные расходы. Но вряд ли мы настолько богаты, чтобы потянуть зарывание под землю всей инфраструктуры российских операторов, использующих ВОЛС.

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теги: ВОЛС подземные линии связи воздушные линии связи

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