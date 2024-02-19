Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber

19.02.2024, MForum.ru

Vivo официально подтвердила анонс смартфона Vivo Y200e. Устройство скоро будет запущено в Индии. Перед официальным выпуском компания раскрыла один из своих ярких аспектов — новый дизайн из кожи Eco-Fiber.

Китайский технологический гигант поделился тизером в социальной сети X (ранее Twitter). В публикации бренд объявил, что Vivo Y200e — первый смартфон в Индии, задняя панель которого оснащена прочной кожаной панелью Eco-Fiber. За счет отделки задней панели кожей устройство приобретает более премиальный внешний вид. Героем тизера стал смартфон с отделкой из кожи Eco-Fiber в оранжевом цвете. Также новинка ожидается в синем цвете, но данных о материалах этого варианта пока нет.

Анонс Vivo Y200e ожидается 22 февраля 2024 года. Однако недавняя утечка раскрыла большинство ключевых характеристик, включая 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Внутри Vivo Y200e нашлось место для процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. По слухам, это устройство будет питаться от большого аккумулятора емкостью 5000 мАч, который также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт.

На задней панели разместится тройная камера с основным сенсором разрешением 50 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Остальные подробности пока неизвестны.